В Электрогорске продолжается набор учеников в школу искусств

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Набор ребят на обучение вокалу, хореографии и игре на различных музыкальных инструментах продолжается в Электрогорской школе искусств, записать можно детей в возрасте от шести с половиной лет, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Обучение проводится как на платной, так и на бюджетной основе. Срок обучения составляет от пяти до восьми лет — в зависимости от возраста поступившего.«Открыта запись на обучение эстрадному, академическому или хоровому пению, игре на гитаре, фортепиано или аккордеоне, на хореографию, а также на отделение декоративно-прикладного творчества», — говорится в сообщении.
Подробную информацию об обучении в школе искусств можно узнать на сайте системы дополнительного образования Московской области «Навигатор» или по телефонам: +7-916-220-88-13 и +7-496-43-3-20-66.
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