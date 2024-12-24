В Электростали готовится к открытию новая АЗС

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Строительство автозаправочной станции №31 завершила на территории Электростали компания «ТН-АЗС-ЗАПАД» из группы компаний «Татнефть», объекту уже выдано заключение о соответствии проектной документации, идёт подготовка к вводу заправки в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.