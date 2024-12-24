В Электростали готовится к открытию новая АЗС

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство автозаправочной станции №31 завершила на территории Электростали компания «ТН-АЗС-ЗАПАД» из группы компаний «Татнефть», объекту уже выдано заключение о соответствии проектной документации, идёт подготовка к вводу заправки в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь АЗС составляет 218 метров. Строительство было начато в августе текущего года и в настоящее время полностью завершено. На АЗС установлены четыре топливораздаточные колонки, кроме того, есть зона сервиса для водителей и пассажиров, где будут продаваться различные товары», — говорится в сообщении.За сутки новая автозаправочная станция сможет обслужить до 500 автомобилей.
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