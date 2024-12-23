В ЖК «Горки Парк» возвели четыре новых корпуса

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском районе были построены четыре корпуса, рассчитанные на 1812 квартир. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объектов в эксплуатацию компании «Самолёт».
Общая площадь зданий, включая индивидуальные кладовые и торговые помещения, составляет около 80 тысяч квадратных метров.
На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения, такие как супермаркеты, кофейни и аптеки. Входы в здания будут на уровне земли, предусмотрены специальные места для хранения колясок и велосипедов.
Во дворах-парках созданы комфортные условия для отдыха и занятий спортом.
Жилой комплекс «Горки Парк» расположен в 9 км от МКАД. Рядом находится музей-заповедник Горки Ленинские, несколько водоёмов и обширные лесные массивы. Уже введены в эксплуатацию девять корпусов на 3072 квартиры и детский сад на 350 мест, завершается строительство большой школы на 1100 учеников.
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Дайана Хусинова