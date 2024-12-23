В Подмосковье строят флагманские медцентры для лечения самых сложных патологий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье будет реализован проект флагманских медицинских центров, где будут лечить самые сложные случаи. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям.
«В этом году при поддержке президента достигнута очень важная цель – в Подмосковье работает Детский медицинский центр им. Л. Рошаля. Со второго месяца своей деятельности он вышел на проектную мощность как амбулаторно, так и стационарно. Уже сейчас там получили помощь дети из 56 регионов нашей страны. Лучшие практики, лучшие методики должны быть реализованы в нашем госпитале. Туда поступают самые сложные пациенты, это госпиталь третьего уровня», – пояснил губернатор.Он добавил, что сейчас также идёт активное строительство в Балашихе следующего центра, который поддержал президент.
«Это медицинский центр на 1,2 тыс. коек. Мы его построим, и эффект от этого почувствует всё восточное направление нашего региона. Это Балашиха, Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, Ногинск, Павловский Посад. На севере области наша задача – выйти в сентябре на строительство третьего современного центра на 800 коек. И весь Север Подмосковья также будет получать помощь в самых сложных случаях», – добавил Воробьёв.По словам главы региона, лечить рядовые заболевания и проводить несложные операции будут в больницах на местах.
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Лора Луганская