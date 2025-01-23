Жителям Подмосковья рассказали, как не поссориться с соседями во время капремонта

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капремонт многоквартирного дома - испытание жильцов на терпение и взаимоуважение. Однако оно может пройти легко, если грамотно выстроить коммуникацию, заявили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Московской области. Там дали рекомендации, которые помогут избежать конфликтов между участниками процесса.
Общение с соседями и рабочими лучше начинать в вежливом тоне. Позитивный настрой поможет установить контакт и снизить напряжение.
Помимо этого, необходимо искать компромиссы. Если шумные работы мешают, лучше договориться с подрядчиками или соседями о более удобном времени их проведения.
Подробную информацию о ходе капитального ремонта в доме можно найти на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.
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«Не допускайте конфликтов. Временные неудобства при ремонте неизбежны, и агрессия только усугубит ситуацию. Попробуйте спокойно и конструктивно обсудить свои переживания. Помните, что все жильцы имеют право на своё мнение, даже если оно отличается от вашего. Уважение личного пространства — залог мирного сосуществования», – отметили в фонде.
Помимо этого, необходимо искать компромиссы. Если шумные работы мешают, лучше договориться с подрядчиками или соседями о более удобном времени их проведения.
«Проявляйте терпение. Помните, что ремонт – временное явление, а результаты останутся надолго. Если проблема выходит за рамки обычных неудобств, свяжитесь с руководителем проекта Центра управления проектами Фонда капитального ремонта. Его контакты указаны на информационной табличке, размещённой в доме», – добавили в пресс-службе.Там заверили, что следование этим рекомендациям позволит жильцам с лёгкостью преодолеть все этапы капитального ремонта и сохранить добрососедские отношения.
Подробную информацию о ходе капитального ремонта в доме можно найти на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.
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Лора Луганская