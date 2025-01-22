В Красногорске планируют отремонтировать фасады 58 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитально отремонтировать фасады 58 многоквартирных домов планируется в городском округе Красногорск в 2025 году, работы проведут в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В ремонт фасада зданий входит комплекс работ, направленных на сохранение свойств несущих конструкций, улучшение теплотехнических характеристик дома, а также на придание зданию привлекательного внешнего вида», — разъяснили в министерстве.Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский добавил, что с начала реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области обновили уже 4,7 тыс. фасадов.
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