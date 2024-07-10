В Электростали отремонтируют культурный центр «Октябрь»

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт здания культурного центра «Октябрь» проведут в городском округе Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт пятиэтажного здания КЦ и поставить оборудование, необходимое для эксплуатации культурного центра», — отмечается в сообщении.Здание КЦ «Октябрь» было построено в 1963 году, его общая площадь составляет свыше 7,4 тыс. квадратных метров. Капремонт должен быть завершён в 2025 году.
Начальная цена лота — 952 миллиона 987 тысяч 220 рублей. Заявки принимаются до 25 июля. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Электросталь.
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Лев Каштанов