В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Решоткино городского округа Клин открылся после ремонта, качество проделанной работы проверила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Важно, что единые стандарты профессиональной медицинской помощи в нашем Подмосковье распространяются на всех жителей, независимо от того, город или село они выбрали местом своего проживания», — подчеркнула Алёна Сокольская.Ремонт ФАПа проводился по программе «Здравоохранение Подмосковья». В ходе работ медучреждение полностью обновили, включая замену всех инженерных коммуникаций, сантехники, мебели и медицинского оборудования.
ФАП в селе Решоткино обслуживает полторы тысячи пациентов — это местные жители, а также люди, проживающие в деревнях Введенское и Коноплино.
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Лев Каштанов