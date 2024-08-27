В Электростали отремонтируют школу Олимпийского резерва

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт планируется провести в школе Олимпийского резерва в подмосковной Электростали, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание, расположенное по адресу: город Электросталь, улица Пионерская, дом №8, и поставить туда всё оборудование, необходимое для его дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.Завершить капремонт здания общей площадью более 844 квадратных метров, а также благоустроить прилегающую территорию, планируется в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 88 миллионов 261 тысячу 110 рублей, заявки принимаются до 11 сентября.
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