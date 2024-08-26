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В Лобне завершили строительство школы на 2,2 тыс. мест

26 августа 2024, 17:16
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Школу, рассчитанную на 2200 учеников, построили в микрорайоне Катюшки в Лобне, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании разместится инженерно-технический лицей «Авиатика», он станет частью одноимённого образовательного комплекса. Постройка разделена на три части — для младшеклассников, средней и старшей школы. В блоке начальной школы смогут учиться 800 ребят, в средней школе — тысяча человек, в старшей школе — 400 человек», — говорится в сообщении.
Всего в лицее будет 88 классов. Преподавать здесь будут не только общеобразовательные предметы, но и профильные. В частности, здесь предусмотрены авиастроительный, авиакосмический и курчатовский (биолого-химический) классы, а также гуманитарный медиа-класс.



Школа откроется с началом учебного года.

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#лобня
#школа
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
#образование
В Дубне планируют капитально отремонтировать вторую школу
26 августа 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Вторую школу планируют капитально отремонтировать по президентской программе в городском округе Дубна, ремонт первой уже практически завершён, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Следующая наша большая цель — это включение следующей, второй школы тоже в большую президентскую программу капитального ремонта. (…) Надеемся, те перемены, которые мы начали в текущем году, будут продолжены и в следующем», — сказал глава округа Дубна Максим Тихомиров.
Отмечается, что капитально отремонтированное здание школы №1 имени авиаконструктора А.Я. Березняка, построенное в Дубне в 1937, откроет двери с началом учебного года. Сейчас работы почти закончены, наносятся последние штрихи. Кроме того, на пришкольной территории откроется реконструированный стадион. Пользоваться им смогут не только ученики, но и жители соседних домов.

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#капитальный ремонт
#школа
#капремонт
#дубна
#максим тихомиров
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Огромный самовар в центре Мытищ предстал в обновлённом виде
26 августа 2024, 17:21

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Одна из главных достопримечательностей Мытищ – огромный самовар – заиграла новыми красками. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«На круговой развязке между улицами Мира и Борисовка расположена одна из самых узнаваемых скульптурных композиций нашего муниципалитета – восьмиметровый самовар. Его установили восемь лет назад и посвятили картине Василия Перова «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы». В этом году совет ветеранов округа внёс пожелания по поводу преображения скульптуры, и мы их поддержали», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По словам главы городского округа, за реализацию идеи взялся художник Владимир Соколов.
«Ранее он уже расписывал арт-объекты в нашем округе и с радостью начал преображение исторического самовара. Две недели Владимир кропотливо создавал новые узоры, подбирал цвета, чтобы в конечном итоге получился настоящий шедевр», – добавила Купецкая.
По её словам, при выборе цветовой гаммы и стиля художник вдохновился мотивами жостовской росписи – визитной карточки Мытищ.

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#культура
#реставрация
#достопримечательности
#подмосковье
#московская область
#юлия купецкая
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«В обмен на Маска или Гейтса»: Адвокат о причастии США к аресту Дурова и о помощи РФ
Адвокат Ярмуш: Дуров пойдет на сделку со спецслужбами США
26 августа 2024, 16:24

Фото: соцсети Павла Дурова

Павла Дурова могли задержать во Франции по инициативе США. Такое мнение выразила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в эфире «Радио 1».

«Я не сомневаюсь в том, что это все США. Даже в своем интервью Дуров рассказывал, что ФБР неоднократно пытались выйти на него, требовали предоставить доступ ко всем аккаунтам Telegram, особенно к мессенджеру. И считали, что имеют право получить доступ, также как они имеют доступ к Facebook*, WhatsApp. Мы же понимаем, что все иностранные соцсети плотно сотрудничают со спецслужбами США», — сообщила адвокат.

Она добавила, что Павел Дуров доверял Франции, потому что приобрел там гражданство, вложил туда огромные инвестиции, купив объекты недвижимости, и считал, что Франция не пойдет на поводу других стран.

«При этом Франция, конечно, экстрадировать его не будет, но обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Таких людей просто так, без реальных доказательств, не задерживают. Обвинения будут предъявлены и США начнут сейчас не только расследования, но и возбудят несколько уголовных дел по соглашению с Францией. У США будет прямой доступ к Дурову на территории Франции», — отметила она.

По мнению эксперта, на Францию оказывают серьезное давление США, которые хотят контролировать всю соцсеть, мессенджеры и публикации.

«Франция будет действовать по указанию США, которые как будто борются с терроризмом, но на самом деле меняют правительство и хотят контролировать всех и вся», — объяснила специалист по международному праву.

Она добавила, что Франция не отдаст гражданина своей страны, а момент обмена с Россией возможен только при равнозначной ситуации.
«Франция не отдаст французского гражданина. Дурова отпустят под залог, если он согласится на договор со спецслужбами, иначе он будет сидеть там очень долго, пока не сломают его волю и не заставят подписать сделку, где он признает свою вину, заплатит штраф и отдаст ключи шифрования. Павел скорее всего на это пойдет, потому что с его образом жизни он не сможет сидеть во французской тюрьме. А обмен возможен, если кто-то задержит Илона Маска или Билла Гейтса, это должна быть такого же масштаба фигура», — сказала собеседница.

По ее мнению, Дуров пойдет на эту сделку. И тогда Telegram или разрушат, или Вашингтон будет пользоваться им как источником информации.

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* запрещенная в России соцсеть
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Симоньян объяснила необходимость удалить чувствительные переписки в Telegram
26 августа 2024, 16:19

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высказала мнение о том, что необходимо удалить чувствительные переписки в Telegram, поскольку французские спецслужбы обязательно запросят у арестованного основателя мессенджера Павла Дурова ключи, которые он отдаст.
«Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — приводит RT слова Симоньян.

При этом по данным СМИ предполагается, что Павел Дуров не согласился сотрудничать с французскими спецслужбами и передавать им право чтения переписок пользователей Telegram. Как пишут argumenti.ru, прокуратура Парижа выдвинула обвинение о поддержке терроризма, распространении запрещённых веществ, об экстремизме, в то же время при этом ордер на арест полиция получила при его приземлении во французскую столицу.

Ранее бизнес-юрист Энтони Бем заявил о том, что обвинения, адресованные основателю Telegram Павлу Дурову французскими правоохранителями, не могут быть предъявлены.

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#полиция
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Подмосковные школы в этом году приняли на работу 2,5 тыс. новых учителей
26 августа 2024, 16:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Работать в подмосковные школы в этом году пришли около 2,5 тыс. новых учителей.
Такой статистикой поделился первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
«Большой вызов для нас – обеспеченность новых школ кадрами. Для 39 новостроек штат укомплектован практически полностью. Из 2911 мест осталось всего 47 вакансий. А в целом к нам в школы Подмосковья в этом году пришли почти 2,5 тыс. новых учителей. Они подписали контракты и со 2 сентября приступают к работе. Таким образом, общая численность преподавателей в Московской области уже превышает 52 тыс.», – сказал Бронштейн на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Зампред также рассказал, что 2 сентября в Подмосковье откроют двери 39 новых школ и 26 детских садов. Там смогут учиться и воспитываться 38 тыс. и 6 тыс. детей соответственно.

Ещё 40 школ и 21 садик откроют в регионе после проведения капремонта по президентской программе. В комфортных условиях смогут получать образование 21 тыс. школьников и 5 тыс. дошколят.

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#детские сады
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#1 сентября
#учителя
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Милонов заявил о необходимости ужесточения продажи БАДов
26 августа 2024, 16:04

Фото: iStock/Professor25

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить свободную продажу биологически активных добавок (БАД) в России.
Он объяснил это тем, что нередки случаи вредного влияния таких препаратов на организм человека.

«Так, виртуальная торговля такими препаратами должна осуществляться не на площадках маркетплейсов, а исключительно на специализированных медицинских сайтах при жёсткой верификации личности и возраста», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Тем временем пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что в регионе уже началась кампания по вакцинации против гриппа.

«В осенний период наблюдается подъём простудных и вирусных заболеваний, поэтому важно защитить себя и близких. Для того, чтобы иммунитет успел сформироваться, важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас. В этом году планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, в том числе миллион детей», – приводит АГН «Москва» слова министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.

Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявлял, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.

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#лекарства
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Юрист Бем заявил о необоснованных обвинениях в адрес Дурова
26 августа 2024, 15:52

Фото: iStock/sabthai

Бизнес-юрист Энтони Бем заявил о том, что обвинения, адресованные основателю Telegram Павлу Дурову французскими правоохранителями, не могут быть предъявлены.
Он пояснил, что во французском уголовном праве есть принцип, согласно которому лицо не может быть привлечено к ответственности, если у него не было намерения совершить преступление.

«На Дурова хотят возложить ответственность за мессенджер Telegram. Им пользуются почти 1 млрд человек в месяц, и в нём создаются группы для организации террористических актов, разжигания ненависти, распространения наркотических средств, огнестрельного оружия или детской порнографии», — прокомментировал в беседе с RT Бем.

А член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов, в свою очередь, отметил, что в самой России сократилась возможность слежки за гражданами РФ через соцсети и мессенджерами иностранными спецслужбами.

«У нас удалось снизить присутствие российских граждан в сетях мира, которые на 100% контролируются. Мы сделали неэффективной работу спецслужб за нашими гражданами, в этих социальных сетях. Они получали массу информации, и политической, и экономической, и военной, и так далее», — пояснил в беседе с «Царьградом» Попов.

Ранее сообщалось, что последним, с кем контактировал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, был блогер Гусейн Гасанов.

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#преступление
#арест
#соцсети
#блогер
#telegram
#рф
#франция
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Подмосковье завоевало Национальную премию по формированию комфортной городской среды
Подмосковье завоевало Национальную премию по формированию городской среды
26 августа 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Московская область стала победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
Вручение премии провели в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Подмосковье отличилось в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»».
«За пять лет мы провели масштабную работу по благоустройству региона. Успешно благоустроили 480 объектов – 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережные и 20 лесопарков. Мы гордимся тем, что 73 из 74 города Подмосковья теперь имеют статус городов с благоприятной городской средой. Благодарим Минстрой России за высокую оценку нашей работы. В следующие пять лет планируем создать ещё больше парков и общественных пространств», – заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Лауреатами и победителями в 18 номинациях стали лучшие управленческие команды регионов по благоустройству территорий, повышению качества городской среды, вовлечению жителей в городские проекты, информационному сопровождению, развитию малых городов и исторических поселений.

По данным министерства, Подмосковье занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя страны по качеству городской среды и входит в топ-3 этого списка последние пять лет. Региональные методики повышения индекса качества городской среды признаны одними из лучших в России.

В министерстве отметили и увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха. Их число стало больше в несколько раз. Сейчас на территории Московской области – 194 парка и лесопарка, где всегда комфортно отдыхать.

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#министерство благоустройства мо
#премия
#городская среда
#подмосковье
#московская область
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В Московской области за пять лет переработали более 2 млн тонн стекла
26 августа 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные комплексы по переработке бытовых отходов переработано более 2 млн тонн стекла за пять лет, сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области. Именно с 2019 года в регионе действует система раздельного сбора отходов.
В Подмосковье всё больше жителей присоединяются к процессу осознанного потребления ресурсов. Для удобства граждан в регионе работают площадки «Мегабака» и сети «ЭКОпунктов», куда можно сдать стеклянную тару, другие отходы и получить за это вознаграждение. Масштабное развитие сети фандоматов на территории области стартовало в 2021 году. Сейчас в более чем 40 городских округах региона действует порядка 670 «ЭКОпунктов», – уточнили в министерстве.
Боксы для сбора стеклотары, крышечек и других отходов установлены и в продуктовых магазинах региона. Бутылки или банки там меняют на бонусы, которые потом можно применить для получения скидок от партнёров проекта.
«Не стесняйтесь узнавать у продавцов в магазине информацию о проекте. Вы не только уточните условия акций, но и продемонстрируете, что такие боксы востребованы у населения», – отметили в пресс-службе.
Полный перечень отходов, которые принимают в Подмосковье на вторичную переработку, можно найти на сайте проекта «Мегабак».

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#московская область
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