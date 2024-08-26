В Лобне завершили строительство школы на 2,2 тыс. мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 2200 учеников, построили в микрорайоне Катюшки в Лобне, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании разместится инженерно-технический лицей «Авиатика», он станет частью одноимённого образовательного комплекса. Постройка разделена на три части — для младшеклассников, средней и старшей школы. В блоке начальной школы смогут учиться 800 ребят, в средней школе — тысяча человек, в старшей школе — 400 человек», — говорится в сообщении.Всего в лицее будет 88 классов. Преподавать здесь будут не только общеобразовательные предметы, но и профильные. В частности, здесь предусмотрены авиастроительный, авиакосмический и курчатовский (биолого-химический) классы, а также гуманитарный медиа-класс.
Школа откроется с началом учебного года.
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