МОС АВС контролирует температурный режим в медицинском учреждении Пушкинского округа

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На выходе из котельной, которая обеспечивает теплом поликлинику № 4 температура теплоносителя составляет 74,8 градусов по шкале Цельсия, работает три котла. При этом температура воздуха на первом этаже поликлиники 27,3, на втором этаже 28,1 градуса по шкале Цельсия.Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.
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