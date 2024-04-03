В Электростали снесли некрасивый магазин

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Торговый объект, не соответствующий архитектурному облику города и не отвечающий требованиям законодательства, снесли в Электростали, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Вскоре на месте снесённого торгового объекта построят красивый современный магазин, который будет отвечать всем требованиям закона и архитектуры. Проект будущего магазина уже утверждён», — отметили в министерстве.Работа по приведению торговых объектов в соответствие с принятыми нормами проводится в Московской области с октября минувшего года. По итогам обследования в «красную зону» попали 547 объектов торговли. Работы провели по 152 объектам, из которых 80 демонтировали и 72 привели в порядок. Деятельность в этом направлении продолжается, особое внимание при этом уделяется объектом торговли и услуг, расположенным у вылетных магистралей.
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