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В Сергиево-Посадском округе снесли ветхий многоквартирный дом

03 апреля 2024, 11:11
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Репихово Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажный жилой дом №28 в деревне Репихово был построен в 1968 году. Общая площадь постройки составляла более 190 квадратных метров. Здание со временем пришло в негодность, она стало представлять опасность для жильцов и портило общий вид. По итогам обследования дом признали аварийным, 18 человек, проживающих в четырёх квартирах. Расселили, а здание снесли», — говорится в сообщении.
Ветхую постройку снесли в марте текущего года. В настоящее время все работы по демонтажу здания завершены, строительный мусор с участка вывезли.


Решение о том, как использовать освободившуюся от застройки землю, ещё не принято.

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Полиция провела обыски дома и на работе у самарской чиновницы Щербачёвой
03 апреля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/Dzurag

Сотрудники полиции провели обыски дома и на рабочем месте у влиятельной самарской чиновницы — главы областного департамента внешних связей Веры Щербачёвой. Поводом стало возбуждённое в её отношении уголовное дело о мошенничестве.
Чиновницу подозревают в том, что она фиктивно трудоустроила в подведомственную ей бюджетную структуру свою невестку 21-летнюю студентку Анну Алексееву, рассказывает в своём телеграм-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн. В ходе следственных мероприятий правоохранители выяснили, что девушка постоянно живёт и учится в Москве. Несмотря на это, она была оформлена в штат ГКУ «Дом дружбы народов» и якобы выполняла работу удалённо.

Должность, на которую Анну приняли, подразумевает чёткие квалификационные требования: наличие профильного образования и опыт работы. Ничего этого у студентки, конечно, нет. По оценке следствия, ущерб бюджету составил 535 тысяч рублей, которые Алексеева получила в качестве зарплаты. Уволилась она сразу же после проверки, которую инициировал Хинштейн осенью прошлого года, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. Следствие по нему продолжается.

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Студентка из Одинцово стала призером конкурса по банковскому делу
03 апреля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка Одинцовского техникума Варвара Степанова стала серебряным призером регионального этапа «Профессионалов» по банковскому делу. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональный этап проводили на базе Мытищинского колледжа.

«Учащаяся продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла призовое место, став серебряным призером.Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. В рамках чемпионата участники выполняли задания, связанные с банковскими операциями, обслуживанием клиентов, финансовым анализом и другими аспектами банковской деятельности», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что девушка безупречно справилась сов всеми испытаниями.

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Лесничий из Серпухова провел урок для первоклассников
03 апреля 2024, 11:09

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Специалисты лесничества «Русский лес» провели для школьников уроки на тему леса. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Уроки о лесе и работе лесничих проводятся в школах на постоянной основе.

«По приглашению руководства средней школы № 19 имени Романа Катасонова города Серпухова помощник участкового лесничего Михаил Шовкун встретился с первоклассниками и рассказал им о лесных профессиях и объяснил, что такое лесное хозяйство. Оживление и неподдельный интерес вызвала информация о работе лесных пожарных, таксаторов, лесопатологов, инспекторов по охране леса», — поделились в ведомстве.

Кроме этого, первоклассники научились правилам поведения в лесу и что делать если ты потерялся, а также смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

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Для подмосковных учителей провели семинар по работе в цифровых классах
03 апреля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семинар на тему «Московская область: эффективные практики работы в цифровых классах» провели для педагогов подмосковных школ в Гимназии имени Подольских курсантов в городе Подольск, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Директор гимназии Наталья Квашенникова рассказала участникам семинара, как цифровые классы помогают сделать обучение более индивидуальным и как это отображается в учебных планах. Кроме того, представители Корпоративного университета развития образования сделали доклад, посвящённый формированию и управлению цифровой образовательной средой», — говорится в сообщении.
В рамках семинара своим опытом использования цифровых классов для работы по федеральным учебным программам поделились учителя-предметники подольской гимназии. А представители образовательной платформы «Сферум», участвующие в семинаре в режиме видеоконференции, ответили на вопросы по функционалу оборудования цифровых классах.

На семинар приехали 85 глав и заместителей руководителей школ, участвующих в пилотном проекте «Цифровые классы Подмосковья», и ещё 50 человек приняли участие в семинаре в онлайн-формате.

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Получить социальную ипотеку в Московской области теперь можно онлайн
03 апреля 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жители Подмосковья теперь могут стать участниками программы «Социальная ипотека» онлайн. Опция электронной подачи документов запущена на портале РПГУ, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Необходимо собрать документы для участия в программе и зайти на портал госуслуг Московской области. Далее следует найти услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области и в качестве цели обращения выбрать «Приём электронных документов для получения социальной ипотеки». Потом нужно заполнить форму заявления и прикрепить документы, а позже получить результат», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, участниками программы «Социальная ипотека» могут стать медицинские работники, педагоги, тренеры, молодые учёные и специалисты. Участники получают от правительства региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту.

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Уровень цифровой зрелости Подмосковья достиг 99%
03 апреля 2024, 10:29

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

В Московской области измерили уровень цифровой зрелости, по итогам первого квартала 2024 года он достиг 99%, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Уровень цифровой зрелости отражает интенсивность использования современных технологий в различных сферах: городском хозяйстве, государственном управлении, образовании, здравоохранении, общественном транспорте и пр. В настоящее время Подмосковья — это регион с самым высоким уровнем цифровизации», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Уровень цифровой зрелости в разных областях оценивался по набору показателей, в числе которых доля обращений за социально значимыми услугами в цифровом виде, количество онлайн-записей на приём к врачу, оплата ЖКУ через цифровые сервисы, количество автобусов, где проезд можно оплатить картой, а также степень удовлетворённости населения онлайн-услугами.

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Жители Подмосковья обратились в службу 112 свыше трех миллионов раз
03 апреля 2024, 10:22

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

3 миллиона вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Операторы Системы-112 помогли свыше трем миллионам людей вызвать экстренные службы и проконсультировать их по различным вопросам.

«На данный момент Система-112 – это основной канал вызова оперативных служб. Областная служба спасения обеспечивает круглосуточный прием экстренных сообщений об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан, общественному порядку, других происшествиях. По номеру «112» можно звонить в любой опасной ситуации, когда требуется вызов оперативных, аварийных служб или экстренная психологическая помощь», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что при обращении в экстренную служба с заявителем общается оператор, который быстро устанавливает суть проблемы и направляет необходимые службы на место вызова.

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#подмосковье
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В Балашихе началось обустройство парковки на 1000 машин
03 апреля 2024, 10:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Обустройство плоскостной парковки, рассчитанной на тысячу автомобилей, стартовало на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Строительство разбито на несколько этапов. Сначала будет обустроена парковка на 500 машиномест. Там установят пост охраны со шлагбаумом и систему освещения. Затем будут оборудованы места для стоянки ещё 500 автомобилей», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории ЖК запланирована ещё одна плоскостная стоянка на 500 машин и многоуровневый паркинг, где можно будет расположить 1000 автомобилей. Парковки планируется сдать в эксплуатацию в третьем и четвёртом кварталах текущего года.

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Адвокат «Макфы» назвал арест активов на ₽100 трлн «творчеством пристава»
03 апреля 2024, 10:03

Фото: iStock/Zolnierek

Арест активов «Макфы» на сумму 100 триллионов рублей не говорит об их реальной стоимости. Об этом сообщил правозащитник Павел Хлюстов, приводит его слова РБК.
Он также назвал данные о стоимости активов «творчеством судебного пристава» и отетил,что позиция прокуратуры, по его мнению, также состоит в неком «правовом фэнтези».

Прежде сообщалось, что владельцами большей части акций «Макфы» являются бывшие чиновники. По подсчетам надзорных органов, выручка от предприятия за год превышала 31 млрд рублей.

В настоящее время бенефициары компании Вадим Белоусов и Михаил Юревич объявлены в розыск. По некоторым данным, они могут находиться в Израиле.

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