В Сергиево-Посадском округе снесли ветхий многоквартирный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Репихово Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажный жилой дом №28 в деревне Репихово был построен в 1968 году. Общая площадь постройки составляла более 190 квадратных метров. Здание со временем пришло в негодность, она стало представлять опасность для жильцов и портило общий вид. По итогам обследования дом признали аварийным, 18 человек, проживающих в четырёх квартирах. Расселили, а здание снесли», — говорится в сообщении.Ветхую постройку снесли в марте текущего года. В настоящее время все работы по демонтажу здания завершены, строительный мусор с участка вывезли.
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Лев Каштанов