В Павловском Посаде снесли аварийные склады

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Складские постройки, находящееся в аварийном состоянии, снесли на улице Будённого в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичные одноэтажные складские постройки общей площадью свыше 500 квадратных метров долгое время стояли заброшенными и обветшали. Основные конструктивные элементы частично разрушились. В итоге постройки признали аварийными и подлежащими ликвидации. Осенью 2023 года строения демонтировали, в настоящее время участок под ними очищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.
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