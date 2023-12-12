В Электростали завершили работы в котельной «Восточной»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Работы в котельной «Восточной», которую эксплуатирует частная компания «ВКС», полностью завершены. Теперь температура в квартирах начнёт подниматься, сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.
«На данный момент все работы полностью завершены, система заполняется. В ближайшие часы температура будет подниматься. Параллельно работники управляющих организаций приступят к наладке циркуляции горячей воды во внутридомовых сетях», – написала Волкова в своём телеграм-канале.Ранее жители сообщали, что из-за плохой работы котельной, которая находится в частных руках, в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках сейчас очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.
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Лора Луганская