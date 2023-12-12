Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Электростали завершили работы в котельной «Восточной»

В Электростали завершили работы в котельной «Восточной»

12 декабря 2023, 19:47
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Работы в котельной «Восточной», которую эксплуатирует частная компания «ВКС», полностью завершены. Теперь температура в квартирах начнёт подниматься, сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.
«На данный момент все работы полностью завершены, система заполняется. В ближайшие часы температура будет подниматься. Параллельно работники управляющих организаций приступят к наладке циркуляции горячей воды во внутридомовых сетях», – написала Волкова в своём телеграм-канале.
Ранее жители сообщали, что из-за плохой работы котельной, которая находится в частных руках, в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках сейчас очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.


В город по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва приехал вице-губернатор Евгений Хромушин. Он пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный в Электростали восстановят к вечеру вторника.

Читайте также:

Восстановление котельной «Восточная» в Электростали идёт по графику

Хромушин: тепло в дома жителей Электростали вернётся к вечеру

Хромушин рассказал о причинах перебоев в теплоснабжении Электростали
#подмосковье
#московская область
#котельная
#тепло
#теплотрасса
Читайте нас в
Автомобильный мост в городском округе Ступино открыли после капремонта
12 декабря 2023, 19:15

Фото: Минтранс МО

В городском округе Ступино завершили капремонт моста у деревни Матюково. Проезд для транспорта открыт, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Мост имеет большую социальную и транспортную значимость. Он соединяет множество небольших населённых пунктов и служит проездом к высокоинтенсивной федеральной трассе А-108 и Староситненскому шоссе», – говорится в сообщении.
Ремонт стартовал в прошлом году. Часть моста демонтировали, установили новые кольца водопропускной трубы для протекающего под дорогой ручья, обустроили новые барьерные ограждения и расширили проезжую часть.
 
Как отметили в министерстве, во время работ на автодороге «Ступино – Малино» организовали реверсивное движение.
 
Читайте также:

В подмосковных автобусах будут звучать новогодние поздравления от пассажиров

В Московской области тестируют новые способы оплаты проезда в автобусах

Жителям и гостям Подмосковья напомнили правила провоза в автобусах зимнего спортинвентаря
#минтранс мо
#капремонт
#мост
#ступино
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Эколог Пукалов: Нельзя выкидывать живую ель после Нового года
12 декабря 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/dmf87

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов заявил, что нельзя выбрасывать ёлку после Нового года, поскольку, разлагаясь, она несёт существенный вред экологии.
Он пояснил, что при разложении дерево выделяет углекислый газ, который способствует парниковому эффекту и глобальному потеплению.

«Ёлка, к сожалению, превращается в мусор и разлагается. Если не использовать её повторно на щепу, на подстилку, на корм для копытных животных и просто выкинуть – при разложении будет выделяться углекислый газ. Я сторонник хвойного дерева в горшке. Если позволяют средства, можно и метровое, и полутораметровое купить. Здесь единственное – грамотно его подготовить к переносу в тепло, так как в питомниках они находятся при минусовой температуре и коротком световом дне», — отметил в беседе с Общественной Службе Новостей Пукалов.

Он отметил, что прежде, чем заносить дерево в здание, надо плавно повышать температуру в течение двух недель и увеличивать длину светового дня.

После праздников специалист рекомендовал сдать ёлку в питомник или зоопарк или вернуть дерево в почву.

Читайте также:

В Подмосковье наградили самых активных участников программы утилизации электроники

Участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка» создали более 5 тыс работ

Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»
#мусор
#дерево
#экология
#ёлка
#новый год
Читайте нас в
В химкинском парке имени Л.Н. Толстого открыли каток с натуральным льдом
12 декабря 2023, 19:00

Фото: Минблаго МО

В парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках начал работать каток с натуральным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«В этом году в регионе будет открыто более 180 катков, в том числе 30 больших катков с искусственным покрытием. Там можно будет взять на прокат спортивный инвентарь и воспользоваться тёплыми раздевалками. В парках посетителей встретят 114 кафе и 66 тёплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Рядом с катком в Химках располагается корпус с тёплой раздевалкой и камерами хранения. Посетители могут взять на прокат коньки и специальных «помощников фигуристов».

Каток работает ежедневно с 10.00 до 22.00. На катке действует специальный выгодный тариф «семейный». Покататься бесплатно можно с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00, за исключением праздничных дней.
 
Читайте также:

Гала‑шоу «Чемпионы» состоялось на ледовой арене в Мытищах

В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду

До конца года в Московской области откроют 30 больших катков
#михаил хайкин
#химки
#парк
#министерство благоустройства мо
#каток
#московская область
#подмосковье
#зима
#зима в подмосковье
Читайте нас в
ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины
ФНС сообщила, что все сервисы работают штатно, данные граждан в безопасности
12 декабря 2023, 18:52

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Федеральная налоговая служба опровергла РИА Новости информацию о якобы взломе со стороны Украины.
В ведомстве подчеркнули, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные граждан находятся в полной безопасности. По информации налоговой службы, жалобы о сбоях в работе также не поступали.

Напомним, об «уничтожении инфраструктуры» налоговых сервисов РФ сообщили в Главном разведывательном управлении Украины. По информации ГУР, были удалены не только конфигурационные файлы, но и полная база данных с резервными копиями.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что несколько кабельных каналов в Крыму были взломаны украинскими хакерами.

Читайте также:

Украинские хакеры взломали эфир нескольких телеканалов в Крыму

Исследование показало, какие чувства вызвала выставка-форум «Россия» у посетителей

Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху
#россия
#жалобы
#данные
#база
#хакеры
#рф
#фнс
#налоги
Читайте нас в
В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышло рекордное число подмосковных участников
12 декабря 2023, 18:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В суперфинал V конкурса «Лидеры России» вышли 18 представителей Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Ежегодно у Подмосковья серьёзное представительство в конкурсе и достойные результаты. На этот раз в окружной финал ЦФО пробились более 190 наших участников, а в суперфинал вышли 18. Это рекорд для региона. В прошлом году, например, было 13», – отметил глава региона. 
Финал конкурса в Центральном федеральном округе завершился в Москве. Управленцы провели для школьников более 400 мастер-классов «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры», приняли участие в оценочных испытаниях, получили более 150 консультаций экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей», прошли около 150 собеседований с крупными работодателями – партнёрами конкурса. 
 
В суперфинал пробились 112 управленцев из ЦФО и четыре представителя зарубежных стран. В числе победителей – 18 участников из Московской области. Теперь они выступят в суперфинале, который пройдёт в феврале также в Москве. 
«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проходит с 2017 года и объединяет инициативных и ярких управленцев, которым важно быть в движении, в поиске, в команде. Люди со свежим и нестандартным взглядом сейчас особенно необходимы, чтобы вывести на новый уровень стратегические проекты развития, возглавить перемены в экономике, социальной сфере, госуправлении», – сказал Воробьёв
Очные финалы пятого конкурса «Лидеры России» проходили с сентября по ноябрь в семи федеральных округах, а также в новых регионах. Эксперты оценивали, как участники проявляют себя в управленческих ролях организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора. В течение конкурсных испытаний участники решали управленческие задачи и демонстрировали навыки руководителей. На окружной финал ЦФО было подано свыше 50 тыс заявок, в том числе из более чем 20 зарубежных стран.
«Финал в ЦФО всегда самый конкурентный и массовый по числу участников, но в пятом сезоне он побил все рекорды. На площадке встретились более 1050 управленцев, работу которых оценивали около 100 экспертов. Сегодня перед нами стоят большие вызовы, и достичь результатов смогут только сильные управленцы, такие как «Лидеры России», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Он добавил, что в команду суперфиналистов вошли представители всех федеральных округов, новых регионов и зарубежья. Главное конкурсное испытание состоится в следующем году в Москве. Все суперфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. А иностранцы, участвующие в суперфинале, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре. 
 
Читайте также:

Стартовал отбор площадок для конкурса молодёжных проектов

Проект Подмосковья «Добрая комната» стал призёром финала премии #МЫВМЕСТЕ

В зимней Гонке Героев в Алабино приняли участие ребята из более 50 округов Подмосковья
#московская область
#подмосковье
#конкурс
#андрей воробьёв
#губернатор
#лидеры россии
#цфо
Читайте нас в
Исследование показало, какие чувства вызвала выставка-форум «Россия» у посетителей
Исследование: выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей
12 декабря 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

По данным исследования НИУ ВШЭ, наиболее частые эмоции после посещения выставки россиянами являются гордость, радость, удивление, восторг и интерес. 97% опрошенных рассказали, что испытывают гордость за представленные на выставке-форуме «Россия» достижения.
Отмечается, что 93% респондентов подчеркнули, что испытали ощущение уверенности и веры в будущее. 91% участников исследования отметили, что узнали для себя что-то новое после посещения выставки.

По словам директора Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева, ему вместе с коллегами из ВШЭ первый раз встречается такой высокий процент людей, которые полностью довольны содержанием выставки.

Сегодня, 12 декабря, на площадке международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие студии Экспертного института социальных исследований и презентация социологических данных по восприятию выставки посетителями. 

Напомним, выставка-форум «Россия» начала работу на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Свою работу она завершит 12 апреля следующего года. Выставка-форум насчитывает 131 экспозицию, в их числе стенды всех 89 российских регионов.

Читайте также:

Песков сообщил, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ

Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию

Путин поздравил россиян с Днем Конституции
#россия
#выставка
#форум
#вднх
#будущее
#презентация
#песков
Читайте нас в
Названы даты последних звонков и выпускных вечеров в подмосковных школах
12 декабря 2023, 18:02

Фото: Минобразования МО

Последний звонок для подмосковных выпускников прозвенит 24 и 25 мая, а выпускные вечера пройдут 28 и 29 июня, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Точную дату каждая школа установит самостоятельно», – отметила она. 
Как уточнили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья, период сдачи экзаменов начнётся 23 мая. Школьникам предстоит сдать географию, литературу и химию.
 
Для получения аттестата 11-классники должны сдать на ЕГЭ два предмета, а девятиклассники – четыре предмета на ОГЭ.
 
Читайте также:

В России стартует конкурс для молодых педагогов

Учащиеся Подмосковья посетили открытие кинолектория на выставке «Россия»

Проект Подмосковья «Добрая комната» стал призером финала премии #МЫВМЕСТЕ
#минобразования мо
#школы
#последний звонок
#выпускной
#старшеклассники
#школьники
#подмосковье
#московская область
#образование
#ирина каклюгина
Читайте нас в
Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер за изнасилование
Во Франции задержан автор романа «Любовь живет три года» Фредерик Бегбедер
12 декабря 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Французский писатель, автора романов «Любовь живет три года» и «99 франков» Фредерик Бегбедер взят под стражу местными полицейскими. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, ссылаясь на прокурора Родольфа Жарри.
«Прокурор Республики По сообщил, что Фредерик Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате По во вторник 12 декабря 2023 года», - говорится в сообщении радиостанции.

Он пояснил, что Бегбедера вызвали на допрос в рамках проведения расследования. Жарри только смог уточнить, что данное дело не связано с наркотиками. Другие подробности задержания писателя он приводить не стал.

По информации France Bleu, автор романов проходит по делу об изнасиловании. Уточняется, что летом прошлого года молодая женщина заявила в полицию, что у нее была с писателем сексуальная связь сначала по обоюдному согласию, вторая приключилась уже без ее согласия.

Читайте также:

Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову

Основатель «Нового потока» Мазуров получил срок за хищения

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае
#дело
#ночь
#женщина
#писатель
Читайте нас в
Синоптик Ильин: Пятница станет самым снежным днём в Москве на этой неделе
12 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил москвичей о том, что пятница, 15 декабря, станет наиболее снежным днём в городе на этой неделе.
Все остальные дни осадки в Москве будут более или менее слабыми.

«Предстоящей ночью, со вторника на среду, с 12 на 13 декабря, снег будет умеренный. Усиление осадков ожидается только к пятнице, 15 декабря. В этот день может выпасть до 10 см нового снега», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

В то же время до конца недели в столице будет наблюдаться сильный ветер, добавил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявлял, что снегопад в Москве в пятницу, 15 декабря, окажется самым мощным более чем за полвека. По данным синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет 19-24 мм осадков, что примерно равно 40% от месячной нормы.

Читайте также:

Москву накроет сильнейший снегопад

Российским регионам предрекли 40-градусные морозы

Синоптик Цыганков заявил об изменчивой погоде в выходные
 
#снегопад
#ветер
#осадки
#погода
#москва
Читайте нас в
Достижения.рф