Восстановление котельной «Восточная» в Электростали идёт по графику

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все силы брошены на восстановление работы котельной «Восточной», которую эксплуатирует частная компания «ВКС». Работы выполняются по графику, заявила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.
«Сегодня работы проконтролировал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Все этапы работ выполняются в соответствии с графиком. Объём очень большой, сроки сжатые. На данный момент уже произведён врез бойлерной. Осталось промыть коллектор, после этого рабочие приступят к заполнению системы и запустят котлы», – написала Волкова в своём телеграм-канале.Она подчеркнула, что все жители домов, где наблюдаются перебои с отоплением, получат перерасчёт в беззаявительном порядке. С собственником будут разбираться правоохранительные органы.
В город по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва приехал вице-губернатор Евгений Хромушин. Она пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный в Электростали восстановят к вечеру вторника.
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Лора Луганская