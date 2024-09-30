В Электростали выставили на торги подряд на строительство котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью 15 МВт планируется построить в Восточном проезде в городе Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации объекта. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 164 миллиона 126 тысяч 978 рублей 44 копейки, заявки принимаются до 9 октября. Строительство будет финансироваться из областного и муниципального бюджетов.
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Лев Каштанов