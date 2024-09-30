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В Электростали выставили на торги подряд на строительство котельной

30 сентября 2024, 09:55
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 15 МВт планируется построить в Восточном проезде в городе Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.


«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации объекта. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 164 миллиона 126 тысяч 978 рублей 44 копейки, заявки принимаются до 9 октября. Строительство будет финансироваться из областного и муниципального бюджетов.

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#электросталь
#комитет по конкуретной политике мо
#котельная
#торги
#строительство
В Узбекистане проверят информацию об избиении русскоязычных учеников
30 сентября 2024, 10:27

Фото: iStock/Inside Creative House

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила, что организует проверку сведений о якобы регулярном избиении русскоязычных учеников, не владеющих узбекским языком, в одной из школ города Джизака. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее издание Ura.ru писало, что в школе №1 города Джизака ученики седьмого класса постоянно избивают русскоязычных школьников. Инциденты дошли до того, что они избили ребёнка с инвалидностью, который переехал в Узбекистан из России.

Рахмонова заявила, что ей не поступало требований о проверке и обращений о таких инцидентах. Но после получения данных от российской стороны она организует проверку.

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#школа
#избиение
#омбудсмен
#проверка
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В России проходит акция по сбору макулатуры «БумБатл»
30 сентября 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В рамках национального проекта «Экология» с 23 сентября по 15 ноября 2024 года в стране проводится пятый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Её проводит автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».
Основной целью данного проекта является формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе. Организаторы рассчитывают, что акция, устроенная в форме соревнований федерального уровня, станет по-настоящему всенародным мероприятием, объединит разные поколения и возродит традицию сбора макулатуры.

По итогам предыдущего сезона в акции приняли участие более 2,6 человек из 89 регионов России. Были собраны рекордные за все сезоны 95 тысяч тонн макулатуры.

Ознакомиться с правилами проведения акции, а также зарегистрироваться для участия в ней, можно на сайте БУМБАТЛ.РФ. Вопросы по акции следует направлять оргкомитету на адрес электронной почты bumbatl@nationalpriority.ru.

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#макулатура
#сайт
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В Большом театре пройдет юбилейная церемония вручения Международной Пушкинской премии
30 сентября 2024, 10:00

istockphoto / efetova

19 ноября 2024 года в Государственном академическом Большом театре состоится значимое событие в сфере популяризации русского языка — пятая юбилейная церемония вручения Международной Пушкинской премии. Организатором мероприятия выступает Некоммерческий фонд поддержки отечественной литературы.
Основная цель премии заключается в поощрении различных форм защиты и поддержания интереса к русскому языку.

Статуэтка Пушкинской премии — это высшая награда фонда за вклад в распространение русского языка на международной арене. Участниками премии могут быть как российские, так и зарубежные организации, активно привлекающие внимание к русскому языку с помощью значимых проектов.

С момента своего основания в 2019 году премия вручалась победителям в 12 номинациях, включая две подростковые категории. Важной задачей премии является поддержание светских традиций российского общества и института семьи. За время существования проекта более 10 000 конкурсантов приняли участие, а общая аудитория в социальных сетях превышает 150 000 человек.

Кроме того, в рамках Международной Пушкинской премии состоится мировая премьера балета «Пиковая дама», созданного на основе одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина.

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#подмосковье
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#награда
#семьи
#пушкин
#литература
#русский язык
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В России проведут проверку систем оповещения населения
МЧС РФ 2 октября проведёт проверку систем оповещения населения
30 сентября 2024, 09:59

Фото: iStock/Photoboyko

В среду, 2 октября, во всех субъектах России будет осуществлена проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровня, предупредили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что проверка будет включать в себя запуск сирен и громкоговорителей, а также замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов.

Напомним, что системы оповещения расположены во всех субъектах страны. Они необходимы для оперативного доведения сигнала до граждан в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В МЧС призвали граждан не паниковать и сохранять спокойствие во время проверки работы системы.

Подобная проверка является плановой. Последний раз масштабное включение сирен проводилось в начале марта этого года. Тогда по всей стране прозвучал сигнал «Внимание всем!».

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#мчс
#проверка
#россия
#население
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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 сентября составила 5 баллов
30 сентября 2024, 09:41

Фото: iStock/Photoboyko

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 30 сентября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-104, а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Дмитровское, Рублёво-Успенское, Щёлковское, Минское, Носовихинское, Калужское, Косинское, Варшавское, Каширское и Рязанское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано свыше 1,1 млн машин, сто на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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«Социальная ипотека» помогла фельдшеру приобрести жилье в Подмосковье
30 сентября 2024, 09:38

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Программа «Социальная ипотека» позволила фельдшеру скорой медицинской помощи Евгению Медведеву приобрести собственную квартиру в Красногорске, чтобы быть ближе к месту работы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Евгений работает на Красногорской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», его стаж составляет около 20 лет.

Большинство пациентов обращаются к Евгению с жалобами на головные боли, давление и инсульты. Фельдшер старается оказывать первую помощь и успокаивать пациентов.

Супруги Медведевы снимали жильё, но узнав от коллег о региональной программе поддержки в жилищном вопросе, Евгений обратился в отдел кадров, собрал необходимые документы и подал заявку на участие.

«Мы рассматривали только вторичный рынок, чтобы можно было заехать, жить, постепенно делать ремонт, обустраиваться. Подобрали уютную „двушку“. Особенно важно для меня то, что дом находится в пешей доступности от подстанции. Десять минут ходьбы до работы — это невообразимое счастье!» — говорит он.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Медики, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры могут получить социальную ипотеку.

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#подмосковье
#министерство жилищной политики мо
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Строительная готовность школы на 1650 мест в Домодедове достигла 70%
30 сентября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба Минжилполитки МО

Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят на территории ЖК «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, в настоящее время строительная готовность объекта составляет70%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строительство идёт в графике. Фасад здания готов на 90%, кровля — на 93%, черновая отделка помещений — более чем на 50%. На этой неделе завершится монтаж окон, продолжаются работы по обустройству внутренних инженерных систем. Кроме того, началось благоустройство пришкольной территории и строительство там спортивного ядра. В работах участвуют 100 человек», — говорится в сообщении.
Общая площадь трёхэтажной школы 20,9 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, помещения для продлёнки, библиотечно-информационный центр, спортивные залы и актовый зал на 650 мест.

Возведение школы ведётся за счёт средств инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию его передадут в собственность муниципалитета.

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#минжилполитики мо
#домодедово
#строительство
#школа
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Наблюдать за обитателями Московского зоопарка можно онлайн на mos.ru после установки камер
Наблюдение за обитателями Московского зоопарка онлайн стало доступно на mos.ru
30 сентября 2024, 08:59

Фото: istock/sandipruel

За обитателями Московского зоопарка теперь можно наблюдать в режиме онлайн. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
По словам директор зоосада Светланы Акуловой, камеры были установлены в экспозиционной части. Она отметила, что трансляция ведется из внутренних и уличных вольеров.

«Запуск трансляций позволит сделать просвещение еще более доступным для десятков тысяч посетителей сайта не только из Москвы, но и из других городов нашей необъятной страны», — рассказала она.

Сообщается, что пользователи имеют возможность в режиме онлайн следить за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатами, медоедами и другими животными.

Отмечается, что этот год является юбилейным для Московского зоопарка, в связи с чем происходит множество изменений. Помимо этого, замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов пояснил, что запись транслируется в реальном времени.

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По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на 50 миллионов рублей
30 сентября 2024, 08:46

Фото: istockphoto/AMilkin

Московский суд наложил арест на недвижимое имущество бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна. Он обвиняется в даче взятки в виде земельного участка бывшему начальнику главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.
Об этом говорится в судебных документах, с которыми имел возможность ознакомиться корреспондент ТАСС. Арестованы жилой дом и квартира в Краснодаре, принадлежащие предпринимателю, а также находящийся в собственности предпринимателя земельный участок в Краснодарском крае. Кроме того, арестован принадлежащий Мартиросяну автомобиль BMW X5. Общая стоимость арестованного движимого и недвижимого имущества составила свыше 50 миллионов рублей.

Причиной возбуждения уголовного дела стала взятка, полученная Кузнецовым от Мартиросяна. Последний приобрёл и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. За это бывший кадровик министерства обороны посодействовал заключению контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и индивидуальным предпринимателем контракта на оказание гостиничных услуг. Сумма сделки составила 375 миллионов рублей.

Сам Мартиросян свою вину отрицает, называя операцию с земельным участком «коммерческим проектом».

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