Житель Подмосковья обокрал секс-шоп, а затем вернулся с повинной

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В Московской области мужчина обнёс секс-шоп, а затем пришёл сознаться в содеянном, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, пришедшие с утра на работу сотрудники «SOS 18+» в Красногорске обнаружили, что стекло входной двери разбито. Посчитав товар они выяснили, что из магазина вынесли много всего интересного на 500 тысяч рублей. Правоохранители начали разыскивать вора.
Однако, в этот же день в секс-шоп явился 48-летний местный житель, который заявил, что это он украл игрушки для взрослых на крупную сумму.
Мужчина заявил, что краденное планировал использовать в личных сексуальных целях, однако, вовремя остановился.
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Однако, в этот же день в секс-шоп явился 48-летний местный житель, который заявил, что это он украл игрушки для взрослых на крупную сумму.
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Евгения Парфентьева