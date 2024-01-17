В Петербурге подростку проломили голову за надпись «white» на футболке

Фото: iStock/PeopleImages
В Санкт-Петербурге подростку проломили голову за надпись «white» на футболке, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, пострадавший 17-летний парень является студеном первого курса Охтинского колледжа.
Известно, что на парня напали ровесники из-за надписи «white» на его футболке. Предположительно, подростка ударили по голове только один раз. Однако, в больнице врачи диагностировали у студента открытую черепно-мозговую травму, переломом лобной кости и ушиб мозга.
В настоящий момент за жизнь пострадавшего борются врачи.
Также сообщается, что Охтинском колледже инициировали расследование, но на звонки журналистов отвечать не стали.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге водитель Lada открыл стрельбу по прохожему
В Петербурге в реанимацию попал 15-летний сын известного поэта Артиса
Baza: В Москве студенты РАНХиГС устроили массовую драку с поножовщиной
Известно, что на парня напали ровесники из-за надписи «white» на его футболке. Предположительно, подростка ударили по голове только один раз. Однако, в больнице врачи диагностировали у студента открытую черепно-мозговую травму, переломом лобной кости и ушиб мозга.
Также сообщается, что Охтинском колледже инициировали расследование, но на звонки журналистов отвечать не стали.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге водитель Lada открыл стрельбу по прохожему
В Петербурге в реанимацию попал 15-летний сын известного поэта Артиса
Baza: В Москве студенты РАНХиГС устроили массовую драку с поножовщиной
Евгения Парфентьева