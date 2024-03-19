В Королёве построят пешеходный переход через ж/д пути

Фото: Комитет по конкурентной политике МО
Пешеходный переход через железнодорожные пути построят в городском округе Королёв, подряд на создание проекта перехода выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести проектные и изыскательские работы для строительства разноуровневого пешеходного перехода через ж/д пути у станции Подлипки-Дачные на территории округа Королёв», — отмечается в сообщении.Работы будут проводиться в рамках региональной программы: области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансироваться из областного бюджета. Начальная цена лота составляет 45 млн 577 тысяч 411 рублей 27 копеек. Заявки принимаются до 3 апреля.
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