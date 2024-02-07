В Киеве, Харькове и Николаеве прогремела серия взрывов

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В Киеве, Харькове и Николаеве прогремело сразу несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове слышны взрывы. В Николаеве также слышны звуки взрывов», - говорится в Telegram-канале украинского СМИ.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в городе и работе ПВО, призвав жителей оставаться в укрытиях. Кроме того, глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в городе.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Элина Позднякова