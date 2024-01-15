В элитном районе Москвы упали цены на квартиры из-за трудного подростка

В оставшемся без отопления подольском микрорайоне Климовск к теплоснабжению подключены все дома. Открылись дошкольные и школьные учреждения, за исключением одного корпуса гимназии. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Московской области Андрей Воробьёва с жителями, учителями и учащимися гимназии им. Подольских курсантов, которая сегодня возобновила работу.