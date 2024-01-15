В элитном районе Москвы упали цены на квартиры из-за трудного подростка

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi
В элитном микрорайоне столицы «Олимпийская деревня» сильно упали цены на квартиры из-за поведения трудного подростка. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на очевидцев.
Согласно сообщению, 15-летний мальчик пытался поджечь ребенку руку зажигалкой. Он неоднократно обижал кошек и собак, сбивал детей с велосипедов, царапал автомобили, писал на стенах подъездов, кидал из окна яйца и бутылки и обливал дворников кипятком.
Таким образом, жильцы дома отметили, что подобное поведение подростка повлияло на цены на квартиры.
Уточняется, что стоимость квадратного метра в любом из 18 корпусов микрорайона составляет порядка 320-350 тысяч рублей. Однако в девятом доме за квадратный метр жилья просят всего 250 тысяч рублей.
Всего на трудного ребенка зафиксировано 91 заявление в полицию. Однако наказания за его проступки не будет, так как он имеет справку от психиатра. Сейчас суд направил мальчика на принудительное лечение.
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Таким образом, жильцы дома отметили, что подобное поведение подростка повлияло на цены на квартиры.
«Квартиры в девятом доме, где он живет, стоят дешевле, чем в остальных корпусах "деревни"», — рассказали соседи.
Уточняется, что стоимость квадратного метра в любом из 18 корпусов микрорайона составляет порядка 320-350 тысяч рублей. Однако в девятом доме за квадратный метр жилья просят всего 250 тысяч рублей.
Всего на трудного ребенка зафиксировано 91 заявление в полицию. Однако наказания за его проступки не будет, так как он имеет справку от психиатра. Сейчас суд направил мальчика на принудительное лечение.
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Элина Позднякова