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Кадыров: МВД Чечни задержало преступника, убившего мужчину в Воскресеновской

15 января 2024, 12:07
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Сотрудники МВД задержали преступника, который жестоко убил мужчину и снял происходящее на камеру, об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее по местным социальным сетям разлетелось жуткое видео из станицы Воскресеновская. На нём мужчина подходит к оппоненту, здоровается с ним по-чеченски, а затем наносит ему несколько ножевых ранений, от которых жертва погибает на месте. На кадрах также виден малолетний ребёнок, который, предположительно, является сыном убитого.

«Сегодня рано утром сотрудники МВД России по Шелковскому району задержали преступника, который накануне убил мужчину в станице Воскресеновская. 30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан», — прокомментировал ситуацию Кадыров.


Глава Чечни также напомнил, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#мвд
#уголовное чечня
#рамзан убийство
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«Вырвали волосы»: В Петербурге молодые люди напали на кондуктора трамвая
В Петербурге трое молодых людей избили кондуктора трамвая
15 января 2024, 12:54

Фото: iStock/globalmoments

В Санкт-Петербурге трое молодых людей избили кондуктора трамвая из-за нежелания оплачивать проезд, об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пострадавшую.
По словам 59-летней женщины, двое парней и одна девушка сели на 49 трамвай, однако, оплачивать проезд отказались.

«Это произошло на рабочем месте. Я выполняла свои должностные обязанности. Зашли трое молодых людей, из-за нежелания платить устроили потасовку», — прокомментировала ситуацию кондуктор.

Несмотря на случившееся, женщина доработала свой рабочий день, а уже после пошла писать заявление в полицию. По её словам, молодые люди вырвали ей волосы, а в больнице у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области и алопецию теменной области.

В настоящий момент женщина находится на больничном.

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#санкт-петербург
#трамвай
#драка
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Суд вынес приговор главе Института госслужбы и управления РАНХиГС Барцицу
15 января 2024, 12:27

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Москве вынес приговор директору Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игорю Барцицу, об этом сообщает «ТАСС».
Барицу арестовали в декабре 2020 года по подозрению в хищении государственных средств в РАНХиГСе. Помимо него, фигурантами в деле проходили руководство института, администрация, а также педагогический состав. Тогда в отношении Барица было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Дача взятки в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

15 января Таганский суд Москвы признал главу Института виновным в растрате и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Бариц также обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

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#ранхигс
#суд
#штраф
#уголовное мошенничество
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Российского пристава нашли с огнестрельным ранением в голову у здания суда
Пристав обнаружен мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
15 января 2024, 12:17

Фото: istock / Aroma photography

На Васильевском острове в Петербурге обнаружили тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову. Об этом информирует «78.ru», ссылаясь на собственные источники.

Об этом стало известно утром в понедельник, 15 января. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, в том числе криминалисты. Отмечается, что возле трупа лежало табельное оружие.

Предположительно, все произошло за воротами учреждения, вне зоны видимости камер видеонаблюдения.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили мёртвым двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра. Причина смерти ребёнка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#оружие
#сотрудники
#труп
#приставы
#смерть
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Более 20 выращивавших лук в Кашире мигрантов оказались нелегалами
15 января 2024, 12:15

Фото: Istockphoto / YuriyS

Из России за нарушение миграционного законодательства вышлют более 20 приезжих из Средней Азии, которые выращивали лук в Кашире. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Иностранцы, не имевшие документов, выращивали, собирали и фасовали зелёный лук в тепличном агрокомплексе в сельском поселении Базаровское. В результате рейда в отдел полиции доставили более 20 уроженцев Средней Азии. За незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания в России на мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях», – рассказала Волк.
По её словам, на каждого нелегала наложен штраф. Их также выдворят за пределы страны. Сейчас полицейские ищут организаторов незаконной миграции.

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#мигранты
#полиция
#ирина волк
#мвд
#подмосковье
#московская область
#кашира
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Российский студент получил пять лет за работу на спецслужбы Украины
УФСБ: студент из Кургана сел на пять лет за работу на спецслужбы Украины
15 января 2024, 11:01

Фото: istock / gorodenkoff

Курганский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы 20-летнего студента из Кургана, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ РФ по региону.
Молодой человек собирался совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, получая инструкции от украинской разведки. Осужденный также собирал сведения о дислокации воинских подразделений.

Парня признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), он отправится в колонию общего режима.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что следователи раскрыли крупную аферу с поставками древесины для нужд спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#фсб
#ук
#сотрудничество
#человек
#рф
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Огнеборцы эвакуировали 20 жильцов горевшей в Звенигороде многоэтажки
15 января 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса эвакуировали 20 человек при тушении возгорания в квартире 17-этажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в Звенигороде Одинцовского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы, которые увидели густой чёрный дым и пламя из окна квартиры на третьем этаже.
«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы эвакуировали из задымлённого подъезда 20 человек, в том числе троих детей. Пожарные ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки и не дали огню распространится на соседние квартиры. Никто из жильцов не пострадал», – рассказал начальник пожарно-спасательной части-318 Сергей Жучков.
При тушении пожара было задействовано три единицы техники, в том числе две автоцистерны и одна автолестница.

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#московская область
#безопасность
#звенигород
#одинцовский городской округ
#пожар
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Православный активист Морозов заявил, что подал иск на комика Белого* на 15 млн
15 января 2024, 10:47

Фото: iStock/Zolnierek

Православный активист Александр Морозов заявил, что подал судебный иск на комика Руслана Белого* на 15 миллионов рублей, об этом он сообщил в интервью для «РИА Новости».
«Подан иск к Руслану Белому*, в качестве ответчика также привлечены Google LLC и «ВКонтакте», - прокомментировал ситуацию Морозов.

В руки к агентству попало само исковое заявление, написанное Морозовым. В нём сказано, что на видеороликах, опубликованных на YouTube-канале комика и в социальной сети «ВКонтакте», изображено асоциальное поведение. На них Белый* матерится, выражается в очень грубой форме, чем оскорбляет человеческое достоинство истца, а также очерняет русскую культуру и русский мир.

Морозов также обвинил Белого* в пропаганде отмены традиционные ценностей, принятых в российском обществе.

​Активист призвал суд взыскать с комика 15 миллионов рублей, а также заблокировать указанные видеоролики без права восстановления.

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*Выполняет функцию иностранного агента на территории РФ
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#google
#видео
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Челябинца, устроившего резню на Кировке, отдали под суд
15 января 2024, 10:41

Фото: istock / simpson33

В Челябинске мужчину, который устроит поножовщину в октябре 2023 года на главной пешеходной улице города, отдали под суд. Об этом сообщает URA.RU.

21-летний челябинец обвиняется в убийстве покушении на убийство двух человек в связи с выполнением общественного долга. По данным следствия, в ночь на 28 октября 2023 года челябинец в баре пересечении улиц Кирова и Труда начал ссориться с незнакомым парнем. Словесный конфликт перешел на драку с ножом. Молодой человек зарезал незнакомца и ранил очевидцев, которые пытались его задержать.

Ранее сообщалось, что в Рязани убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания. Мужчина пытался ограбить обокрасть частный дом, но его заметили соседи и вызвали полицейских. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#убийство
#конфликт
#ночь
#человек
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В сгоревшем подмосковном доме нашли 65 килограммов мефедрона
15 января 2024, 10:22

Фото: iStock/akiyoko

В подвале сгоревшего в Московской области дома обнаружили 65 килограммов мефедрона, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, пожар произошёл 10 января в деревне Лошатовка городского округа Серебряные Пруды.

После того, как дом догорел и возгорание было ликвидировано, правоохранители спустились в подвал, где обнаружили 65,8 килограммов порошка, а также канистры, лотки и колбы с почти 600 литрами жидкости. Экспертиза установила, что этот самый порошок — мефедрон, на сумму в 150 миллионов рублей.

После установления природы находки было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Погорельца-наркобарона сейчас разыскивают.

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#пожар
#уголовное серебряные пруды
#возгорание
#наркотики
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