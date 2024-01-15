Кадыров: МВД Чечни задержало преступника, убившего мужчину в Воскресеновской

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Сотрудники МВД задержали преступника, который жестоко убил мужчину и снял происходящее на камеру, об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее по местным социальным сетям разлетелось жуткое видео из станицы Воскресеновская. На нём мужчина подходит к оппоненту, здоровается с ним по-чеченски, а затем наносит ему несколько ножевых ранений, от которых жертва погибает на месте. На кадрах также виден малолетний ребёнок, который, предположительно, является сыном убитого.
Глава Чечни также напомнил, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело об убийстве.
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«Сегодня рано утром сотрудники МВД России по Шелковскому району задержали преступника, который накануне убил мужчину в станице Воскресеновская. 30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан», — прокомментировал ситуацию Кадыров.
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Евгения Парфентьева