В «Ельцин-центре» открылась выставка внучки первого президента России

Борис Ельцин и Мария Юмашева (Фото: соцсети)
В столичном «Ельцин-центре» открылась персональная выставка внучки первого президента России Марии Юмашевой. Она ност название, полностью описывающее содержание экспозиции «Моя бабушка — первая леди».
На открытии выставки присутствовали 150 гостей, сообщает издание «Коммерсант». В их числе были известные политики, близкие друзья семьи Ельциных, послы иностранных государств. Понятно, что все работы Марии посвящены супруге первого главы российского государства Наине.
Сама героиня фоторабот внучки на мероприятии не присутствовала. Скоро Наине Ельциной исполнится 93 года. Тем не менее, она испекла и передала через родственников своё знаменитое печенье. Лакомством гостей угощали прямо при входе на выставку.
Мария родилась в браке дочери Ельцина Татьяны и журналиста и политика Валентина Юмашева. Для матери юной фотохудожницы этот брак стал третьим.
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Сама героиня фоторабот внучки на мероприятии не присутствовала. Скоро Наине Ельциной исполнится 93 года. Тем не менее, она испекла и передала через родственников своё знаменитое печенье. Лакомством гостей угощали прямо при входе на выставку.
Мария родилась в браке дочери Ельцина Татьяны и журналиста и политика Валентина Юмашева. Для матери юной фотохудожницы этот брак стал третьим.
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Александр Бойцов