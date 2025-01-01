Захарова: граждане, которые пропустили обращение Ельцина, не поверили в его уход с поста

Борис Ельцин (Фото: kremlin.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, часть граждан 31 декабря 1999 года не верили в объявлении президента России Бориса Ельцина об уходе с поста, так как в то время средства связи еще не позволяли в любом месте быстро узнавать новости. Её слова передало радио Sputnik.
31 декабря 1999 года во время своего телевизионного обращения к гражданам России Ельцин объявил, что добровольно покинул пост президента страны и передал полномочия председателю правительства Владимиру Путину.
Дипломат поделилась, что после обращения президента позвонила своему отцу, который трудился в посольстве России в Китае, и известила его о решении Ельцина.
Захарова отметила, что её отец после разговора с ней позвонил послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил в произошедшее.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что и большая часть граждан, которая пропустила послание президента, не могла понять, правда это или нет. Захарова уточнила, что в те времена необходимо было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.
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Дипломат поделилась, что после обращения президента позвонила своему отцу, который трудился в посольстве России в Китае, и известила его о решении Ельцина.
Захарова отметила, что её отец после разговора с ней позвонил послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил в произошедшее.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что и большая часть граждан, которая пропустила послание президента, не могла понять, правда это или нет. Захарова уточнила, что в те времена необходимо было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.
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Ольга Енгалычева