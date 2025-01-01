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Захарова: граждане, которые пропустили обращение Ельцина, не поверили в его уход с поста

Борис Ельцин (Фото: kremlin.ru)

Борис Ельцин (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, часть граждан 31 декабря 1999 года не верили в объявлении президента России Бориса Ельцина об уходе с поста, так как в то время средства связи еще не позволяли в любом месте быстро узнавать новости. Её слова передало радио Sputnik.
31 декабря 1999 года во время своего телевизионного обращения к гражданам России Ельцин объявил, что добровольно покинул пост президента страны и передал полномочия председателю правительства Владимиру Путину.

Дипломат поделилась, что после обращения президента позвонила своему отцу, который трудился в посольстве России в Китае, и известила его о решении Ельцина.



Захарова отметила, что её отец после разговора с ней позвонил послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил в произошедшее.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что и большая часть граждан, которая пропустила послание президента, не могла понять, правда это или нет. Захарова уточнила, что в те времена необходимо было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.

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Приднестровье без отопления: Газпром прекратил поставки газа
01 января 2025, 10:16

Фото: istockphoto/NiseriN

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики полностью отсутствует централизованное отопление. Об этом сообщила компания «Тирастеплоэнерго».
Ведомство уточняет, что по причине временного прекращения поставок газа с с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра (8:00 по московскому времени) прекращается подача тепловой энергии и горячего водоснабжения населению и организациям. Сообщение появилось в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Исключение составляют больницы и социальные учреждения с временным проживанием людей, туда подача тепла продолжится.
В «Газпроме» сообщили, что 1 января с 08:00 остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».

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#газ
#молдавия
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«Подбешиваем? Сочувствуем»: Захарова заявила о своём безразличии к русофобии
Захарова рассказала о своём безразличном отношении к русофобии
01 января 2025, 10:13

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россиянам стало абсолютно безразлично, что о них думают за рубежом. Они (мы) просто перестали реагировать на многочисленные проявления русофобии.
Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Пристальное слежение за внешней реакцией осталось в прошлом. Оценивается только степень её агрессивности.

«Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного. Любите нас? Отлично, поздравляем вас с обретенной гармонией», — сказала российский дипломат.

Спикер МИД отметила, что сейчас россиянам гораздо важнее, что происходит в России и что чувствует их родная страна.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал наказать Европу, которая «стала главным оплотом русофобии в мире».

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#рф
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Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР
01 января 2025, 04:14

Фото: iStock/Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении заявил, что руководящей идеологией страны является идеология Армении в границах Армянской ССР. Об этом пишут РИА Новости.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР» — говорится в сообщении издания.

Пашинян настаивает на идеи государства в границах Армянской ССР. Идеология основана на желании народа страны просто жить, а не на борьбе, выживании, страдании и жертвовании собой.

Также Пашинян заявил, что данная идея должна стать руководящей не только для правительства Армении, но и для народа страны. Суть идеологии заключается в обеспечении безопасности граждан, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития жителей Армении.

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#армения
#новый год
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Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра
01 января 2025, 00:53

Фото: iStock/NiseriN

Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра. Сообщением поделились в РИА Новости.
«Транзит российского газа в Европу через Украину по контракту прекращается в 8.00 мск с истечением пятилетнего договора», — рассказали в издании.

Из-за завершения транзита Европа потеряет порядка 15 миллиардов кубометров газа. Единственным источником ресурса остается «Балканский поток».

Украинские власти делали неоднократные заявления о намерении не продлевать договор по транзиту газа. Его заключили 30 декабря 2019 года на пять лет.

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#украина
#россия
#газ
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Оппозиционеры Грузии накрыли новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси
01 января 2025, 00:28

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиционеры Грузии накрыли большой новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Праздничные столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Марриот. Проспект Руставели полностью перекрыт. При этом столы украсили в цвета флага Грузии.

Также к акции присоединилась бывшая президент страны Саломе Зурабишвили. Ее полномочия в качестве главы государства истекли 29 декабря. Также заявлено о будущем заявлении Зурабишвили.

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#президент
#акции
#новый год
#грузия
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Канцелярия Нетаньяху опубликовала поздравление на русском языке
31 декабря 2024, 23:25

Фото: iStock/butenkow

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала поздравление с Новым годом на русском языке. Сообщение опубликовано в соцсети X.
«С Новым годом!» - написано в сообщении. Вторая надпись сделана на иврите и переводится как «С Новым гражданским годом!», — говорится в публикации ТАСС.

Встреча Нового года с 1 января стала традицией для израильтян только в последнюю четверть XX века. В это время большое число граждан эмигрировало в страну из стран бывшего СССР. При этом официально ​в Израиле не отмечается Новый год 1 января. ​Жители страны могут не идти в этот день на работу, но при этом он вычитывается из их отпуска. ​Как правило, праздник отмечают по еврейскому календарю осенью - 1 и 2 числа месяца тишрей. В 2024 этот период выпал на вечер 2 по вечер 4 октября.

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#израиль
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Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну
31 декабря 2024, 23:15

Фото: iStock/BitsAndSplits

Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну. Об этом сообщает аграрный портал Eldala.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Ограничения о ввозе российской пшеницы действовал в стране с 21 апреля. Как заявил представитель Минсельхоза, введение нетарифных мер регулирования импорта в отношении злаковой культуры будут решаться с учетом ситуации на рынке зерна.

Напомним, что Казахстан запретил ввоз пшеницы из России, о чем стало известно 3 июня. Исключением стал ввоз с помощью поездов для птицеводческих и мукомольных предприятий. Разрешение действовало только в случае производства и потребления.

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#казахстан
#ограничения
#заявление
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ВМФ РФ продолжит демонстрировать Андреевский флаг в Мировом океане в 2025 году
31 декабря 2024, 21:48

Фото: iStock/dmitribaburi

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2025 году продолжит выполнять задачи по демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанской зонах для обеспечения национальных интересов страны. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит Минобороны РФ.
Отмечается, что корабли и суда российского флота в предстоящем году продолжат демонстрировать Андреевский флаг в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, в том числе в Арктики. Это необходимо для обеспечения национальных интересов России.

По словам Моисеева, задача военно-морского присутствия и демонстрации флага в Мировом океане остаётся одной из главных в деятельности ВМФ.

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#россия
#вмф
#флаг
#корабль
#политика
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Путин тепло поздравил участников СВО с наступающим Новым годом
31 декабря 2024, 21:39

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин тепло поздравил всех участников СВО с наступающим Новым годом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства поблагодарил всех за службу и тепло поздравил военнослужащих и участников СВО на Украине.

Также Песков подчеркнул, что российский лидер заслушал доклады начальника Генштаба и командующих группировками о ходе продвижения российских военных в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. В самых отдалённых регионах новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве.

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#россия
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#военные
#поздравление
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