«Ветераны России» требуют наказать Ельцин Центр за выступление правнучки Хрущева

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Руководство Ельцин Центра следует привлечь к ответственности за выступление правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, подобные лекции мало чем отличаются от пропаганды фашистов во времена Великой Отечественной.
«Сегодняшние действия таких лекторов мало чем отличаются от пропаганды фашистов в годы Великой Отечественной войны. Мы не можем позволить враждебным идеям сеять хаос и разрушение в нашем обществе. Тех, кто позволяет таким людям выступать, нужно привлекать к ответственности», — высказался он в беседе с NEWS.ru.Резяпов считает, что внутренние враги всегда помогают врагам внешним и, пока бойцы ВС РФ защищают Россию, такие, как Хрущева, хотят расчленить государство.
Как отмечается, движение написало обращения к генпрокурору России Игорю Краснову, главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с призывом запретить мероприятие и проверить правнучку лидера СССР на предмет финансирования ВСУ.
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