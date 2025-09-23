В Энгельсе мать приучила девятилетнего сына к наркотикам

23 сентября 2025, 16:31

В Энгельсе мать приучила 9-летнего сына к «солям», у ребёнка уже 4 передозировки

Фото: Istock / shoYYY

В Энгельсе Саратовской области мать подсадила своего девятилетнего сына на наркотики — у ребёнка уже были зафиксированы четыре случая передозировки. Шокирующее видео, снятое случайным очевидцем, попало в Сеть и вызвало общественный резонанс.