В Энгельсе мать приучила девятилетнего сына к наркотикам
В Энгельсе Саратовской области мать подсадила своего девятилетнего сына на наркотики — у ребёнка уже были зафиксированы четыре случая передозировки. Шокирующее видео, снятое случайным очевидцем, попало в Сеть и вызвало общественный резонанс.
На кадрах видно, как мальчик, находясь в состоянии острого психоза, бьётся в истерике и пытается вылезти из автомобиля. Его мать при этом сидит рядом, почти не реагируя: женщина с отсутствующим взглядом молчит и не отвечает ни на слова водителя, ни на крики сына. Видео снял мужчина, который случайно подобрал эту семью на дороге.
Сейчас женщина арестована, а ребёнка временно передали на попечение бабушки и дедушки. Однако, по информации проекта «Выжившие», мальчик продолжает употреблять запрещённые вещества. Сейчас он проходит курс лечения в наркологической клинике.
Читайте также: