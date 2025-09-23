В Коломне задержали африканца, работавшего курьером у мошенников

23 сентября 2025, 15:30

оригинал Фото: Istock / Igor Vershinsky

Коломенские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть в Коломне обратилась 80-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила более чем в 297 тысяч рублей.

«Женщина пояснила, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками администрации и комитета банковского надзора. Злоумышленники сообщили, что её аккаунт на портале госуслуги взломали. Пенсионерку запугали, обвинив её в госизмене, а затем убедили задекларировать наличные деньги, хранившиеся у неё дома. Для этого к пожилой женщине прислали молодого человека, которому она передала все свои сбережения», – отметила Петрова.