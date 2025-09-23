Достижения.рф

Прокуратура Сочи помогла участнику СВО получить 500 тыс. рублей

Фото: Istock / blinow61

Прокуратура Центрального района Сочи помогла военнослужащему, участвовавшему в специальной военной операции, получить положенную денежную компенсацию, сообщили в региональном ведомстве в Telegram.



Мужчина обратился в прокуратуру после того, как управление социальной защиты населения отказало ему в единовременной выплате. Причиной стало то, что у заявителя не было постоянного места жительства в Краснодарском крае на момент подписания контракта.

Прокуроры подали в суд иск о признании юридического факта, и судебная инстанция полностью удовлетворила требования надзорного органа. В результате военнослужащий получил выплату в размере 500 тыс. рублей.

Софья Метелева

