Прокуратура Сочи помогла участнику СВО получить 500 тыс. рублей
Прокуратура Центрального района Сочи помогла военнослужащему, участвовавшему в специальной военной операции, получить положенную денежную компенсацию, сообщили в региональном ведомстве в Telegram.
Мужчина обратился в прокуратуру после того, как управление социальной защиты населения отказало ему в единовременной выплате. Причиной стало то, что у заявителя не было постоянного места жительства в Краснодарском крае на момент подписания контракта.
Прокуроры подали в суд иск о признании юридического факта, и судебная инстанция полностью удовлетворила требования надзорного органа. В результате военнослужащий получил выплату в размере 500 тыс. рублей.
