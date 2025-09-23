Прокуратура Сочи помогла участнику СВО получить 500 тыс. рублей

23 сентября 2025, 15:44

Военнослужащий получил компенсацию ₽500 тыс. после вмешательства прокуратуры

Фото: Istock / blinow61

Прокуратура Центрального района Сочи помогла военнослужащему, участвовавшему в специальной военной операции, получить положенную денежную компенсацию, сообщили в региональном ведомстве в Telegram.