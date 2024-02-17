В ЕС подняли вопрос о привлечении частных инвестиций в оборону из-за Украины

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Член Европарламента (ЕП) из Бельгии Том Ванденкенделаре выдвинул инициативу о привлечении частных инвестиций в оборонный сектор Европейского союза (ЕС) в контексте текущего конфликта на Украине. Об этом говорится в обращении к Европейской комиссии (ЕК), пишет «Лента.ру».
В своем обращении он подчеркивает, что в условиях обострения ситуации на Украине и в регионе Ближнего Востока «архитектура безопасности в Европе стала более хрупкой, чем за последние десятилетия».
В связи с этим он обратился к ЕК с запросом о масштабах частных инвестиций в оборонный сектор.
«Может ли Комиссия описать меры, которые она уже предприняла или планирует предпринять для стимулирования частных инвестиций в оборонную промышленность? Имеются ли у Комиссии данные о предполагаемом объеме инвестиций частного сектора, которые планируется привлечь?» — спросил член ЕП.
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«В результате ЕС и его члены вынуждены серьезно рассмотреть возможность увеличения своих военных бюджетов и активизации своего оборонного промышленного комплекса. Еврокомиссия уже предприняла определенные шаги в этом направлении, но в рамках Стратегического компаса также обязалась содействовать привлечению частных инвестиций в оборонную промышленность к 2023 году», — отметил Ванденкенделаре.
«Может ли Комиссия описать меры, которые она уже предприняла или планирует предпринять для стимулирования частных инвестиций в оборонную промышленность? Имеются ли у Комиссии данные о предполагаемом объеме инвестиций частного сектора, которые планируется привлечь?» — спросил член ЕП.
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Артем Кузьмин