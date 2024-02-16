Три страны заблокировали закупку снарядов Киеву вне ЕС

Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender-2024, которые проходят с февраля по май, проводятся для подготовки альянса к конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.