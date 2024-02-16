Три страны заблокировали закупку снарядов Киеву вне ЕС

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Франция блокировала закупку боеприпасов для Украины на мировых рынках вне ЕС. Ее поддержали Греция и Кипр. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
По мнению Парижа, заказы должны получать европейские производители оружия для оправдания наращивания производства. При этом большинство стран ЕС считают необходимым разрешить использовать деньги блока для покупки снарядов, произведенных вне ЕС.
Ранее французские источники утверждали, что Париж не будет против закупок вооружения вне ЕС, если европейские страны не смогут передать Украине обещанный миллион боеприпасов к марту. А этого, как уже официально заявили в руководстве ЕС, не произойдет.
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«Сделав немедленную поддержку Украины вторичной по отношению к цели создания военной промышленности ЕС, Франция подвергает себя обвинениям в бессердечии», - говорится в статье.
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Элина Позднякова