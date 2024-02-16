«Достать до сердца России»: Лавров заявил о планах ЕС поставить Киеву дальнобойное оружие

Фото: сайт Кремля
Евросоюз планирует поставить Киеву дальнобойное вооружение, чтобы «достать до сердца России». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине.
По словам Лаврова, внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины ряд рекомендаций, учитывая её неизбежный военный проигрыш.
Министр подчеркнул, что в настоящее время активно обсуждается ставка на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений. Однако такие заявления делаются исключительно для распространения паники в России.
Лавров добавил, что страны Запада фактически объявили войну. Их инструкторы отслеживают все планы Генштаба ВСУ и помогают наводить более точные удары украинских солдат.
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Министр подчеркнул, что в настоящее время активно обсуждается ставка на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений. Однако такие заявления делаются исключительно для распространения паники в России.
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Анастасия Чинкова