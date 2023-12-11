В ещё нескольких российских вузах появятся инженерные школы, сообщил Чернышенко

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Ещё в 20 российских вузах в 2024 году появятся передовые инженерные школы, общее число которых увеличится до 50. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина.
Чернышенко рассказал, что по завершении большого конкурса (более семи заявок на место), было отобрано 20 победителей. Благодаря этому, система передовых инженерных школ РФ пополнилась и будет состоять из 50 вузов в 23 российских регионах.
Также вице-премьер добавил, что из бюджета будет выделено 16,5 миллиардов рублей на развитие передовых инженерных школ. А ещё 4,3 миллиарда будут затрачены на сами новые школы. К 2030 году эта сумма составит свыше 30 миллиардов рублей.
На данный момент в 15 регионах России работает 30 таких школ, в которых готовят будущих инженеров по 20 направлениям. Среди них, атомное машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, двигателестроение, искусственный интеллект, медицинское приборостроение и прочее.
Чернышенко подчеркнул, что с инженерными школами активно сотрудничают свыше 150 высокотехнологичных компаний, которые не только спонсируют программы, но и сами принимают участие в образовательном процессе. Учащиеся школ смогут по завершении обучения трудоустроиться в фирмы-партнёры.
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Также вице-премьер добавил, что из бюджета будет выделено 16,5 миллиардов рублей на развитие передовых инженерных школ. А ещё 4,3 миллиарда будут затрачены на сами новые школы. К 2030 году эта сумма составит свыше 30 миллиардов рублей.
Чернышенко подчеркнул, что с инженерными школами активно сотрудничают свыше 150 высокотехнологичных компаний, которые не только спонсируют программы, но и сами принимают участие в образовательном процессе. Учащиеся школ смогут по завершении обучения трудоустроиться в фирмы-партнёры.
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Анастасия Чинкова