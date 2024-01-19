В Эстонии захотели сохранить автобусный маршрут в Петербург

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Эстонские автобусные компании выразили желание сохранить автобусные маршруты между Таллинном и Санкт-Петербургом, несмотря на закрытие КПП «Ивангород», сообщает портал ERR.
Согласно данным ERR, один из ведущих автоперевозчиков Lux Express, который в настоящее время осуществляет шесть рейсов в день, с 1 февраля сократит их количество до трех.
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