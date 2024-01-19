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В Эстонии захотели сохранить автобусный маршрут в Петербург

ERR: в Эстонии захотели сохранить автобусный маршрут Таллин — Петербург
19 января 2024, 03:55
Фото: istockm-gucci

Фото: istockm-gucci

Эстонские автобусные компании выразили желание сохранить автобусные маршруты между Таллинном и Санкт-Петербургом, несмотря на закрытие КПП «Ивангород», сообщает портал ERR.

Однако количество рейсов будет сокращено вдвое. Несмотря на эти изменения, планов полностью прекратить связь между странами у компаний нет.

Согласно данным ERR, один из ведущих автоперевозчиков Lux Express, который в настоящее время осуществляет шесть рейсов в день, с 1 февраля сократит их количество до трех.

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#испытания
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Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка
Попова поддержала введение стандарта сладкого детского новогоднего подарка
19 января 2024, 03:59

Фото: IStock/Galina Tcarkova

Роспотребнадзор выразил поддержку инициативе введения единого стандарта для сладких детских подарков на Новый год и готов участвовать в создании методических рекомендаций для производителей, поставщиков и органов исполнительной власти, сообщает РИА Новости.
Предложение о введении стандарта и обеспечении всеми детьми таких подарков за счет бюджетных средств было высказано первым замруководителем фракции СРЗП Дмитрием Гусевым в декабре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула целесообразность разработки методических рекомендаций и выразила готовность участвовать в их разработке.

Она также напомнила, что все пищевые продукты в обороте должны соответствовать законодательству о техническом регулировании, чтобы исключить возможные негативные воздействия на организм.

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#подарки
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Объем пиратского контента в России вырос вдвое
«Известия»: в России заблокировали около 1,1 млн ссылок с пиратским контентом
19 января 2024, 03:28

Фото: iStock/simpson33

Роскомнадзор заблокировал около 1,1 миллиона ссылок с пиратским контентом, что почти в два раза больше, чем годом ранее (458 тысяч), сообщают «Известия».
Ведомство отмечает, что за все время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи было удалено около 178 миллионов ссылок.

В настоящее время отсутствует административная ответственность для владельцев ресурсов, отказывающихся удалять объекты, нарушающие авторские и смежные права.

Президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин отмечает, что, если сами правообладатели не защищают свой контент от пиратства, никто не обязан делать это за них.

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Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды
Житель Камчатки бил детей сожительницы током и устраивал между ними спарринги
19 января 2024, 02:54

Фото: istockphoto/globalmoments

Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в насильственных действиях в отношении двух сыновей своей сожительницы, включая применение электрошокера, ограничение питания и организацию физических поединков между детьми, сообщает прокуратура Камчатки.
По данным ведомства, подозреваемый под предлогом образовательных мер причинял мальчикам телесные повреждения различными способами, в том числе нанося удары руками, ногами и электрошокером.

Дети были лишены полноценного питания и спальных мест, а также вынуждены были участвовать в физических упражнениях.

Сообщается, что бабушка детей обратилась с информацией о произошедшем, после чего потерпевшие были изъяты из семьи и переданы в социальное учреждение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», и рассматривается вопрос о его заключении под стражу.

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Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер
Хуситы заявили о попадании в американский танкер противокорабельными ракетами
19 января 2024, 02:37

Фото: iStock/SHansche

Вооруженные силы хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене, поддерживаемого Ираном, заявили о нанесении прямого удара по американскому судну «Chem Ranger» в Аденском заливе с использованием противокорабельных ракет, передает РИА Новости.
Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о целевой операции в социальных сетях. Ранее британская компания Ambrey, занимающаяся морской безопасностью, сообщила о четырех неопознанных беспилотниках, облетевших американский танкер у берегов Йемена. Танкер под флагом Маршалловых островов не пострадал и продолжил свой рейс.

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#сша
#нефть
#операции
#минфин
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Финансист Валишвили объяснила, как избежать скрытых списаний с карты
Финансист Валишвили посоветовала отказаться от ряда подписок и услуг банка
19 января 2024, 02:31

Фото: iStock/utah778

Финансист Мери Валишвили рассказала, что существует несколько способов защитить свои карты от скрытых автоматических списаний, которые практикуют маркетплейсы и банки. Об этом пишет «Прайм».
В первую очередь специалист посоветовала отказаться от ненужных услуг в своём банке и отозвать согласие на списание на различных сервисах и платформах. Также необходимо в приложении банка установить получение уведомлений обо всех операциях и запретить какие-либо списания без подтверждения клиента.

Валишвили добавила, что в Госдуму внесён законопроект, включающий запрет для платных сервисов на автоматические списания и продление подписок без уведомления пользователя. Если он будет принят, права россиян будут защищены с помощью ещё одного инструмента, заключил финансист.

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#деньги
#права
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#законопроект
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В Москве начались крещенские купания
19 января 2024, 02:16

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Крещенские купания начались в Москве, сообщает РИА Новости.
В том числе, купель оборудовали в Строгинской пойме. Корреспондент агентства отмечает, что, несмотря на снегопад и мороз, желающих окунуться очень много.

На месте купания дежурят спасатели и медики.


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Сгоревший склад Wildberries не был застрахован
РБК: здание сгоревшего 13 января склада Wildberries в Шушарах не застраховали
19 января 2024, 02:07

Фото: iStock/maxoidos

Согласно информации от источников на рынке страхования, здание склада Wildberries в Шушарах, которое сгорело 13 января, не было застраховано, пишет РБК.
По словам одного из собеседников, компания рассматривала вопрос о заключении страхового договора с крупной страховой компанией перед возгоранием, однако сделка так и не была завершена.

Другой источник подтвердил, что застрахован был только товар, а само здание осталось без страховки.

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#здание
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Автоэксперт Кадаков: Части россиян необходимо заменить водительские права
19 января 2024, 00:58

Фото: iStock/SergeiGorin

В декабре 2023 года МВД РФ приняло решение о продлении срока действия водительских прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах, но некоторых россиянам все же следует их заменить. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова.
«При выезде за рубеж (не важно, куда — в Казахстан, в Белоруссию, в Азербайджан, в Армению) нужно, конечно, права менять, потому что тамошние полицейские будут смотреть на срок действия, который указан на пластике. Доступа к российским базам данных у них нет», — цитирует издание слова собеседника.

Кадаков добавил, что в других случаях человек может сам решить, когда заменять права. Специалист добавил, что можно сделать это до или после истечения срока действия документа.

«Можно и после истечения срока поменять права, в том числе продлённого срока. За это тоже никакого штрафа нет. Главное помнить, что выезжать на дороги в последнем случае нельзя», — пояснил эксперт.

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На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами
AP: заминированная повозка с ослами взорвалась на границе Кении и Сомали
19 января 2024, 00:56

Фото: iStock/Alberto Menendez

На пограничном посту между Кенией и Сомали в результате взрыва заминированной повозки погиб один кенийский полицейский, еще четверо получили тяжелые ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Кенийские правоохранители отмечают, что повозка, которую тащили два ослика под управлением одного человека, пересекла границу со сомалийской стороны и была остановлена полицией для проверки груза.

При обнаружении полицейских водитель покинул повозку и убежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны. Позднее водитель был арестован сомалийской полицией. В настоящее время ведутся переговоры о его передаче кенийским властям между службой безопасности округа Мандера и полицией Була-Хава.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку, однако подозрения падают на исламистскую группировку «Аш-Шабаб»*, базирующуюся в Сомали и связанную с «Аль-Каидой»*. Группировка активно сопротивляется центральному правительству Сомали и мешает гуманитарной деятельности ООН.

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