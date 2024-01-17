В Эстонии планируют лишить россиян права голоса

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Власти Эстонии пытаются найти возможность запретить россиянам и белорусам, проживающим в стране, голосовать на местных выборах. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас.
При этом конституция Эстонии позволяет голосовать на местных выборах всем жителям страны, которым исполнилось 16 лет, даже лицам без гражданства. Однако баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только эстонские граждане, а также стран Евросоюза.
Каллас пояснила, что правящая коалиция хотела бы приостановить право россиян и белорусов голосовать на время проведения СВО. Однако сделать это без изменения действующей конституции невозможно, подчеркнула она. Теперь, по ее словам, министерство юстиции заново проанализирует ситуацию, после чего сможет предложить новый вариант, как это можно сделать при изменении конституции.
В настоящее время в Эстонии проживают порядка 67 тысяч россиян.
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Каллас пояснила, что правящая коалиция хотела бы приостановить право россиян и белорусов голосовать на время проведения СВО. Однако сделать это без изменения действующей конституции невозможно, подчеркнула она. Теперь, по ее словам, министерство юстиции заново проанализирует ситуацию, после чего сможет предложить новый вариант, как это можно сделать при изменении конституции.
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Элина Позднякова