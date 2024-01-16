В Эстонии не приняли инициативу по сносу советских памятников

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Парламент Эстонии отказался поддерживать инициативу оппозиционной консервативной народной партии о сносе советского памятника «Воину-освободителю» и иных памятников того периода. Об этом сообщает ERR.
Пояснительная записка законопроекта гласит, что перенос памятника из Таллина на Военное кладбище не изменил ситуацию, а противники независимости государства продолжают «праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии».
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