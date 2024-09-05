За лето в санаториях бесплатно отдохнули 7 тыс. подмосковных льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 7 тыс. подмосковных льготников за прошедшее лето отдохнули и укрепили здоровье в санаториях. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
Как пояснили в ведомстве, бесплатно отдохнуть и пройти реабилитацию в санатории могут жители Московской области, имеющие федеральную или региональную льготную категорию. Это инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими, а также пенсионеры с низкими доходами.
Как отмечают жители региона, отдых в санатории помогает не только восстановить силы, но и укрепить здоровье, что особенно важно в условиях постоянных стрессов.
Путёвки предоставляют на основе очерёдности и распределяют с помощью автоматической электронной системы. Получить путёвку или проверить очерёдность получения можно на региональном портале госуслуг.
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«За лето порядка 7 тыс. подмосковных льготников насладились отдыхом и улучшили здоровье в санаториях. С начала года мы обеспечили бесплатными путёвками в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России уже более 15 тыс. льготников, а процесс получение путёвки перевели в цифровой формат», – рассказывает первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отмечают жители региона, отдых в санатории помогает не только восстановить силы, но и укрепить здоровье, что особенно важно в условиях постоянных стрессов.
Путёвки предоставляют на основе очерёдности и распределяют с помощью автоматической электронной системы. Получить путёвку или проверить очерёдность получения можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская