В этом году провели капремонт поликлиники в Удельной.

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«Ранее, Андрей Юрьевич, вы давали поручение наполнить узкими специалистами модернизированную поликлинику в Удельной. Эта задача выполняется, ведем большой набор. Сейчас укомплектованность врачами составляет 95%», – отметил глава округа.
Стоит отметить, что на сегодняшний день уже 174 медработника получили земельные участки,а 41 специалисту выплачивают компенсацию за аренду жилья. Также для медиков предусмотрено служебное жилье.
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