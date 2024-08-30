Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Капремонт поликлиники Королёвской больницы закончат в следующем году

Капремонт поликлиники Королёвской больницы закончат в следующем году

30 августа 2024, 18:26
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Капитальный ремонт поликлиники №1 Королёвской больницы будет завершён в 2025 году.
Об этом глава городского округа Игорь Трифонов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. На ней обсудили приоритетные задачи, стоящие перед муниципалитетом.
«Мы в своё время совместно реализовали заметную программу по капремонту стационара. И сегодня, я надеюсь, он соответствует всем современным стандартам и по форме, и по содержанию. Но запрос на новую поликлинику звучал очень и очень заметно. Поэтому мы в начале этого года начали сложное строительство, потому что есть большие трудности с переносом коммуникаций. Но поликлинику мы должны построить. Я прошу вас информировать меня и сопровождать этот процесс», – подчеркнул Воробьёв.


В наукограде также реализуется крупный проект по строительству поликлиники на 1 тыс. посещений в смену на ул. Циолковского. Открытие лечебного учреждения планируется в 2027 году.

Читайте также:

Систему ЖКХ Королёва подготовят к отопительному сезону в срок

В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы

В Дзержинском обновят трубопровод, дающий тепло половине населения округа
#московская область
#подмосковье
#больница
#поликлиника
#капремонт
#андрей воробьёв
#игорь трифонов
#глава
#губернатор
#королёв
#наукоград
Кардиолог Серебрянский заявил о страшной опасности смартфонов
Кардиолог Серебрянский: Близкое расположение смартфона может вызвать опухоли
30 августа 2024, 18:00

Фото: iStock/RollingCamera

Кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что, если постоянно держать смартфон близко к телу, то это может негативно сказаться на здоровье.
В частности, под негативным воздействием может оказаться сердечно-сосудистая система.

«Если разместить его в кармане рубашки близко к сердцу, это может вызвать аритмию, спазм сосудов сердца. К тому же если у человека есть предрасположенность к ишемической болезни сердца, то смартфон может спровоцировать новые приступы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Серебрянский.

Кроме этого, смартфон может спровоцировать появление опухолей.

До этого врач-офтальмолог Лидия Садулаева рассказала, ка кобустроить рабочее место ребёнка так, чтобы у него не ухудшалось зрение во время занятий.

«Рекомендуемое расстояние с книгой составляет 30-40 см. Нужны перерывы после каждых 20-30 минут чтения. Во время перерыва рекомендуется отвлечься на вид из окна — сконцентрироваться на ближнем предмете, а после на самом дальнем. Концентрация на каждом предмете составляет 30 секунд, повторять упражнение рекомендуется шесть раз подряд», — рекомендовала в беседе с «Известиями» Садулаева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.

Читайте также:

Названо неожиданное свойство сливы

«Как ковид»: Нарколог Холдин предупредил о развитии опасной болезни из-за вейпов

Хирург Умнов раскрыл опасность шампиньонов
#зрение
#врач
#смартфон
#опасность
#офтальмолог
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо неожиданное свойство сливы
Диетолог Соломатина: Сливы могут замедлять старение
30 августа 2024, 14:56

Фото: iStock/Alena Bogdanova

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.
«Разные воспаления приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклерозу, инсульту, инфаркту, онкологии, диабету. Слива этот «пожар» отчасти гасит, поэтому считается антиэйдж-продуктом», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Она добавила, что сливы способствуют улучшению работы кишечника, стабилизации давления и укреплению сердечно-сосудистой системы.

А депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил об основных правилах сбора грибов.

«Первое и самое главное правило — не собирать грибы, в которых вы не уверены на 100%. Многие съедобные грибы имеют ядовитые двойники, поэтому крайне важно хорошо изучить справочники или проконсультироваться с опытными грибниками. Также не стоит собирать грибы вблизи дорог и промышленных зон, так как они могут накапливать токсины», — пояснил в беседе с RT Чаплин.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявляла, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.

Читайте также:

Диетолог Мухина назвала самые опасные для здоровья орехи

Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека

Названы неожиданные полезные свойства кофе
#грибы
#врач
#диетолог
#никита чаплин
#депутат
#фрукты
#продукты
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» теперь могут вакцинироваться от гриппа
Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» могут вакцинироваться от гриппа
30 августа 2024, 14:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья смогут в ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, проверить здоровье в 30 парках региона. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, акция пройдёт в 29 городских округах.
«Бригады врачей вновь будут работать в парках региона. Теперь жители смогут не только проверить своё здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что грипп опасен своими осложнениями, а своевременная вакцинация позволяет их избежать», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что желающим пройти профилактический осмотр нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. По результатам диагностики пациента могут направить в поликлинику на углублённое обследование.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акция «Проверь своё здоровье в парке» стартовала в Подмосковье в первые выходные июня. По данным ведомства, она охватила уже почти 9 тыс. человек.

Читайте также:

Врип главы Раменского Малышев проверил работу медучреждений округа

«Как ковид»: Нарколог Холдин предупредил о развитии опасной болезни из-за вейпов

Подмосковный эндокринолог Комердус раскрыла методы профилактики диабета
#здравоохранение
#здоровье
#парк
#проверка
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врип главы Раменского Малышев проверил работу медучреждений округа
30 августа 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Хирургический корпус Раменской больницы, а также Центр материнства и детства города Раменское посетил в рамках программы «Здравчас» временно исполняющий полномочия главы округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Эдуард Малышев совместно с главным врачом Раменской больницы с главным врачом Сергеем Маркитаном ознакомился с условиями работы структурных подразделений», — говорится в сообщении.
В Центре материнства и детства Эдуарду Малышеву продемонстрировали, как идёт работа в приёмном покое, родовом и операционном блоках, а также в реанимациях для новорождённых и женщин. Особое внимание было уделено послеродовому отделению и отделению выписки.

В хирургическом корпусе больницы состоялось заседание, на котором руководители подразделений доложили о работе медучреждений.

Эдуард Малышев отметил важность обеспечения населения качественными медицинскими услугами и поблагодарил Сергея Маркитана за большую вовлечённость, благодаря которой создаётся комфортная среда для пациентов и развивается инфраструктура здравоохранения в округе.

Читайте также:

Житель Раменского вошёл Оргкомитет празднования Дня Победы над Японией

Новый ФОК в Раменском откроют до конца года

Пятерым детям-сиротам из Раменского округа вручили сертификат и ключи от квартир
#раменский городской округ
#раменское
#эдуард малышев
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Как ковид»: Нарколог Холдин предупредил о развитии опасной болезни из-за вейпов
30 августа 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Курение вейпов приводит к жировой пневмонии, это происходит из-за накопления в лёгких масляных компонентов электронных сигарет, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Болезнь вейперов — липоидная (жировая) пневмония. Симптомы у этой болезни, как у ковида: кашель, температура, слабость, одышка и изменения в лёгких. Пациенты с липоидной пневмонией могут попасть в реанимацию, на аппарат ИВЛ, не исключён и летальный исход», — сказал Холдин.
Он добавил, что курение вейпов также может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Холдин подчеркнул, что использование электронных сигарет вместо обычных не помогает бросить курить и ничуть не снижает риск для здоровья.

Читайте также:

Подмосковный эндокринолог Комердус раскрыла методы профилактики диабета

Диетолог Мухина назвала самые опасные для здоровья орехи

Дети участников СВО смогут лечиться в подмосковном Детском клиническом центре
#вейпы
#сигареты
#курение
#нарколог
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный эндокринолог Комердус раскрыла методы профилактики диабета
29 августа 2024, 22:59

Фото: iStock / simpson33

Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое может развиться у любого. Если диабет 1 типа обычно диагностируют у детей и подростков, то диабет 2 типа чаще можно наблюдать у людей старше 40 лет, сообщила заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус.
По её словам, в этом случае инсулин в организме вырабатывается, однако клетки резистентны к нему, поэтому не могут усваивать глюкозу, и она накапливается в крови.
«Факторы, повышающие риск заболеть диабетом 2 типа, – это наследственность, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания поджелудочной железы, повышенный уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Также факторами риска являются ожирение и лишний вес, неправильное питание, дефицит физической активности, стресс и вредные привычки», – перечислила Комердус.
Врач добавила, что мер профилактики сахарного диабета 1 типа сегодня не существует – у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.
«Для профилактики диабета 2 типа следует вести здоровый образ жизни, поддерживать оптимальный вес тела и физическую активностью, придерживаться принципов здорового питания, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов. Помимо этого, необходимо следить за уровнем глюкозы в крови и регулярно сдавать анализы», – посоветовала Ирина Комердус.
Она добавила, что диабет входит в тройку заболеваний, чаще других приводящих к инвалидизации населения.

Читайте также:

Дети участников СВО смогут лечиться в подмосковном Детском клиническом центре

В больнице Долгопрудного установили аппарат «Спасатель клеток» за 5 млн рублей

Жителей Подмосковья приглашают 31 августа пройти онкоскрининг
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#профилактика
#заболевания
#подмосковье
#московская область
#зож
#моники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хирург Умнов раскрыл опасность шампиньонов
Хирург Умнов: Шампиньоны могут накапливать загрязнения в почвах
29 августа 2024, 21:56

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что шампиньонами люди травятся крайне редко, однако такой риск есть, в частности, грибы могут накапливать в себе загрязнения почв.
«Шампиньоны из-за загрязнения почвы при их выращивании могут накапливать токсины. Риск отравлений может быть связан с порчей продукта при хранении — грибы чернеют, становятся склизкими, появляется неприятный запах. В целом употребление в пищу сырых шампиньонов не запрещено, но каждый гурман должен понимать, что есть риск отравиться», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что максимально богатыми витаминами грибами считаются белые грибы и вешенки.

Читайте также:

«В России долго не живут»: Гериатр назвал правила, которые помогут продлить жизнь

В Московском областном центре крови назвали три безусловно съедобных гриба

Перечислены максимально полезные грибы
#грибы
#технологии
#правила
#продукты
#питание
#здоровье
#качество жизни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Мухина назвала самые опасные для здоровья орехи
Диетолог Мухина не рекомендовала есть жареные орехи
29 августа 2024, 19:20

Фото: iStock/Muralinath

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.
«Во время обработки идет пережигание витаминов, масел, и образуются канцерогены», — отметила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

При этом она отметила, что при заболеваниях ЖКТ могут помочь ореховые масла.

А главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, как правильно замораживать на зиму урожай. По её словам, ягоды и фрукты стоит запаковывать в специальные контейнеры или пищевые брикеты.

«Овощи нужно перед заморозкой обязательно очищать. Для этого следует натереть их на крупной терке или нарезать одинаковыми дольками и отправить в пищевой пакет или емкость. Этот рецепт подходит для моркови, кабачков, капусты и ее разновидностей», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Ганичкина.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявляла, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.

Читайте также:

Названы неожиданные полезные свойства кофе

Врач Тимощенко раскрыла неожиданную пользу манки

Врач Кашух заявила об опасности арбузной диеты
#урожай
#ягоды
#овощи
#диетолог
#фрукты
#кофе
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дети участников СВО смогут лечиться в подмосковном Детском клиническом центре
29 августа 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Дети участников специальной военной операции со всей России смогут получать помощь в новом Детском клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске, соответствующее соглашение заключено между медучреждением и фондом «Защитники Отечества». Клинический центр осмотрела замминистра обороны РФ Анна Цивилева совместно с первым зампредом правительства Московской области Людмилой Болатаевой, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Нам очень важно, чтобы дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах. У всех ребят, которые здесь окажутся, будет возможность в дальнейшем жить здоровой, полноценной, активной жизнью, несмотря на те трудности, с которыми они сталкивались», — сказала Анна Цивилёва.
Она также добавила, что военнослужащим необходимо знать, что об их семьях и детях заботятся и в трудную минуту придут на помощь.

В свою очередь, Людмила Болатаева отметила высокий уровень технической оснащённости медицинского центра и профессионализм сотрудников.

«Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля — это крупнейший многофункциональный медицинский флагман, оказывающий помощь маленьким пациентам. Мы оснастили его по последнему слову техники и собрали команду лучших специалистов. Наш губернатор Андрей Воробьёв особо подчеркнул, что дети со всей России смогут бесплатно получать здесь лучшую медицинскую помощь», — добавила Людмила Болатаева.
В медучреждении есть все направления детской медицины, здесь можно проводить до 50 операций в день, а персонал насчитывает свыше 500 специалистов и более 800 представителей среднего медицинского звена. Вместимость клинического центра составляет свыше 460 коек.

Читайте также:

В больнице Долгопрудного установили аппарат «Спасатель клеток» за 5 млн рублей

«В России долго не живут»: Гериатр назвал правила, которые помогут продлить жизнь

В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет
#красногорск
#больница
#клиника
#дети
#минсоцразвития мо
#сво
#здравоохранение
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф