Капремонт поликлиники Королёвской больницы закончат в следующем году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Капитальный ремонт поликлиники №1 Королёвской больницы будет завершён в 2025 году.
Об этом глава городского округа Игорь Трифонов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. На ней обсудили приоритетные задачи, стоящие перед муниципалитетом.
В наукограде также реализуется крупный проект по строительству поликлиники на 1 тыс. посещений в смену на ул. Циолковского. Открытие лечебного учреждения планируется в 2027 году.
Читайте также:
Систему ЖКХ Королёва подготовят к отопительному сезону в срок
В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы
В Дзержинском обновят трубопровод, дающий тепло половине населения округа
«Мы в своё время совместно реализовали заметную программу по капремонту стационара. И сегодня, я надеюсь, он соответствует всем современным стандартам и по форме, и по содержанию. Но запрос на новую поликлинику звучал очень и очень заметно. Поэтому мы в начале этого года начали сложное строительство, потому что есть большие трудности с переносом коммуникаций. Но поликлинику мы должны построить. Я прошу вас информировать меня и сопровождать этот процесс», – подчеркнул Воробьёв.
В наукограде также реализуется крупный проект по строительству поликлиники на 1 тыс. посещений в смену на ул. Циолковского. Открытие лечебного учреждения планируется в 2027 году.
Читайте также:
Систему ЖКХ Королёва подготовят к отопительному сезону в срок
В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы
В Дзержинском обновят трубопровод, дающий тепло половине населения округа
Лора Луганская