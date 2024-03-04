В этом году в Южном Бутово откроются два новых детских сада

Фото: Виктория Селиванова
В этом году в микрорайоне Южное Бутово Ленинского городского округа откроются два новых детских сада. Об этом сообщил корреспондент.
Детский сад №4 на 225 мест уже на 95% готов и ведутся работы по покраске стен и нанесению декоративных элементов, а также завоз необходимого оборудования. Кроме этого, в параллель также строится дошкольное учреждение №3, где на сегодняшний день строительные работы находятся на стадии монолитных работ.
Стоит отметить, что учреждения строятся в рамках развития инфраструктуры нового микрорайона Ленинского городского округа.
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«Ориентировочная дата завершения работ по строительству детского сада №4 – июнь, а садик №3 примет малышей в декабре 2024 года. Развитие и модернизация системы образования — одно из ключевых направлений работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьёва», — поделился директор по строительству ГК ФСК Южное Бутово Александр Гуль.
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Мира Полтева