В Ленинском округе ввели в эксплуатацию дом на 1,7 тыс. квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Жилой дом, состоящий из нескольких секций разной этажности, ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Римский» на территории Ленинского городского округа, в новостройке расположено 1754 квартиры, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания с корпусами от восьми до 16 этажей составляет более 150 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения, на нулевом и подземном этаже расположено 480 кладовок. Есть также подземный паркинг на 215 машин. Кроме того, одновременно с домом в эксплуатацию сдан паркинг на 999 машин», — говорится в сообщении.Дом является энергоэффективным. Он, как и другие здания ЖК, выполнен в стиле исторической застройки итальянских городов. Во дворе обустроены детские площадки, места для отдыха и занятий спортом.
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Лев Каштанов