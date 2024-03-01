В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг более чем на тысячу машин

Многоуровневый паркинг на 1024 машиноместа построят рядом с Калиновской улицей в деревне Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Площадь паркинга составит около 22,8 тыс. квадратных метров. На первом этаже здания планируется разместить магазины, кафе, офис и автомойку на три машины. Кроме того, предусмотрены и другие помещения под сдачу в аренду площадью от 27 до 188 квадратных метров», — отмечается в сообщении.Входные группы сделают на одном уровне с землёй – в рамках концепции создания безбарьерной среды.
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Лев Каштанов