Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Европе распространяются «клещи-монстры»

В Европе распространяются «клещи-монстры»

Sun: кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются по территории Европы
30 мая 2024, 10:39
Фото: iStock/Nataba

Фото: iStock/Nataba

«Клещи-монстры» (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются по Европе.
Как сообщает газета Sun, ссылаясь на исследования ученых, этот вид клещей может переносить конго-крымскую геморрагическую лихорадку, что вызывает обеспокоенность среди специалистов. В статье газеты говорится, что опасные кровососущие паразиты продвигаются по территории Европы, перенося смертельную болезнь.

Первоначально эти крупные и агрессивные клещи обитали в регионах с тропическим климатом, таких как Африка и Юго-Восточная Азия. В Европе они долгое время оставались незамеченными, но в последние годы дикие животные, в том числе кролики, перенесли их в европейские страны.



Отмечается, что клещи рода Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в южной Италии. Также их находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а недавно обнаружили в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии.

Читайте также:

«Группа крови»: врач рассказал, как клещи выбирают жертв для укуса

«Осторожно, клещи!»: Как защитить себя и своих питомцев от укуса клеща

Стало известно, какие вирусы переносят комары и клещи
#африка
#клещи
#животные
#болезнь
#врач
#комары
#страны
#вирусы
Рост цен на яйца объяснили словами «петухи есть, а рук нет»
Глава X5 Лобачева объяснила рост цен на яйца птичьим гриппом и нехваткой кадров
30 мая 2024, 10:45

Фото: iStock/Михаил Руденко

Тремя основными причинами роста цен на яйца, который наблюдался в прошлом году, стали вспышка птичьего гриппа, нехватка кадров на предприятиях отрасли и падение курса рубля. Об этом пишет РБК.
«Петухи есть, а рук нет», — сказала глава X5 Group Екатерина Лобачева.

Эти факторы привели к росту стоимости продукта у производителей, при этом падение выпуска оказалось меньше увеличения спроса. Она добавила, что нехватка яиц на полках магазинов породила дополнительный потребительский ажиотаж и довела цены до уровня, который потребовал вмешательства на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества провели исследование 38-ми марок мороженого. В лакомстве двух известных брендов было выявлено наличие кишечной палочки. В целом более 60% исследованной продукции соответствует всем требованиям по составу и качеству, однако в некоторых образцах обнаружены нарушения, передаёт «РБК». В мороженом отдельных марок была выявлена замена животного жира на растительный, а ещё в нескольких нашли дрожжи и плесень. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал падение цен на аренду жилья летом

Маркетолог Ажимов предрёк рост потребления мяса в РФ

Экономист Шедько раскрыл, когда в России произойдёт снижение цен
#падение
#исследование
#цены
#специалисты
#рост
#нарушения
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах приступили к монолитным работам строительства школы
30 мая 2024, 10:33

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На строительной площадке школы в Люберцах ведутся монолитные работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа на 1650 мест строится в жилом комплексе «Люберцы».

«Общая готовность здания школы составила 18%. В настоящий момент монолитные работы выполнены на 44%. Ведется перекрытие первого этажа, устанавливаются вертикальные конструкции второго этажа, а также осуществляется кладка подземной части. На строительной площадке объекта ежедневно работает 75 человек, а также задействована необходимая техника: мини-погрузчик и погрузчик, экскаватор, самосвал и поливомоечная машина», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо обычных классов для школьников оборудуют специализированные классы с лаборантскими, библиотечный центр и четыре спортивных зала.

Стоит отметить что полностью работы будут завершены к четвертому кварталу 2025 года.

Читайте также:

Новая школа появится в жилом комплексе «1-й Шереметьевский»

В Ленинском округе построят школу с фасадами по мотивам компьютерной игры

Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС в республике
#люберцы
#школа
#школы
#перекрытие
#техника
#человек
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалисты Роскачества выявили в двух марках мороженого кишечную палочку
30 мая 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Magone

Специалисты Роскачества провели исследование 38-ми марок мороженого. В лакомстве двух известных брендов было выявлено наличие кишечной палочки.
В целом более 60% исследованной продукции соответствует всем требованиям по составу и качеству, однако в некоторых образцах обнаружены нарушения, передаёт «РБК». В мороженом отдельных марок была выявлена замена животного жира на растительный, а ещё в нескольких нашли дрожжи и плесень.

Кишечная палочка была обнаружена в пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». Специалисты Роскачества пояснили, что эти бактерии могут появиться в продуктах, не подвергавшихся необходимой термической обработке.

В отдельных случаях выявлено несоответствие продукта маркировке, в частности, по весу. В результате проверок предостережения получили компании «НБН-Пломбир» («Выбор семьи»), «Вологодское мороженое» («Вкусландия»), АО БРПИ (Brandice) и «Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).

Читайте также:

Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга

Роскачество анонсировало проверки шаурмы и энергетиков

Гастроэнтеролог Машарова рассказала, кому может навредить мороженое
#семьи
#мороженое
#компании
#специалисты
#нарушения
#выбор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области за сутки выявили два лесных пожара
30 мая 2024, 10:07

Фото: пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области

В Подмосковье за прошедшие сутки спасатели ликвидировали два лесных пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области.
В среду сотрудники ведомства обнаружили пожары на площади 0,2 га в Павловском посаде и 0,05 га в городском округе Лосино-Петровский.

«При тушении возгораний были задействованы 9 единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления. Сегодня в регионе сохраняется IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.31 мая и 1 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности», — поделились в пресс-службе.

в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Читайте также:

В Московской области до конца недели сохраняется высокий класс пожарной опасности

Все подмосковные лесничества ограничили посещение лесов из-за роста пожароопасности

В Дмитровском лесничестве ликвидировали лесной пожар площадью 6,4 га
#пожары
#человек
#сотрудники
#комлесхоз мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд наложил арест на активы бывшего заместителя главы МВД Дагестана Исмаилова
30 мая 2024, 09:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Басманный районный суд города Москвы наложил арест на восемь земельных участков и другое имущество, принадлежащее бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову.
Он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий, напоминает «Коммерсант». Как считают следователи, Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров получали взятки за прекращение уголовных дел, а также были причастны к вымогательству. Всего в их отношении возбуждено три уголовных дела. Ещё одним фигурантом стал следователь СУ СК России по Дагестану Абдул Абакаров.

Следователи установили, что Исмаилов зарегистрировал фактически принадлежащие ему квартиры, дачи, автомобили на подставных лиц. Бывшие офицеры были задержаны в Дагестане в начале ноября 2023 года. Затем их препроводили в Москву, где им были предъявлены соответствующие обвинения. Басманный районный суд решил, что для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий необходимо наложить арест на движимое и недвижимое имущество, фактически принадлежащее фигурантам дела, но зарегистрированное на третьих лиц.

Читайте также:

«Увезли в воронке»: как задержали еще одного чиновника Минобороны, размер взятки, элитное имущество

По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников

Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»
#суд
#арест
#автомобили
#квартиры
#имущество
#следователи
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами
Кузьменко: в новой схеме мошенничества используются старые сим-карты
30 мая 2024, 09:16

Фото: istock / Anton Gaev

Мошенники разработали новую схему, в которой используются старые сим-карты, поступившие в повторную продажу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.
Он рассказал, что мошенники покупают старые сим-карты и с помощью привязанного к ним номера восстанавливают доступ к банковским приложениям, «Госуслугам», а также другим сервисам.

Эксперт отметил, что пользователи часто не отвязывают аккаунты от старых номеров. Это создает дополнительные проблемы, ведь полученные персональные данные можно использовать в преступных целях, отметил он. Руководитель ЦЦЭ посоветовал включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком. Они рассматривают три возможных пути: лицензионные продажи в салонах связи, отделениях «Почты России» и МФЦ, сдача биометрических данных при покупке, покупка с помощью приложения «Госключ». Сейчас операторы связи в рамках борьбы с серым рынком по требованию Роскомнадзора блокируют около 300 сим-карт каждую неделю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Минцифры рассказали об отслеживании преступников с помощью системы биометрии

Минцифры готовит новый законопроект

В Минцифры высказались о массовом отъезде IT-специалистов из России
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 09:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге.
Анастасия Заворотнюк более двух лет боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» была диагностирована глиобластома. Это одна из самых агрессивных опухолей головного мозга. О своей страшной болезни актриса узнала спустя несколько месяцев после появления на свет третьего ребенка.

О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.

Больше всего актриса запомнилась зрителям по главной роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». За свою карьеру Заворотнюк также успела сыграть в таких популярных фильмах как: «Служебный роман. Наше время», «Гоголь. Ближайший», «Мамы», «Шекспиру и не снилось» и многих других.

Читайте также:

В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем

Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни

ТАСС: Артистка Большого Московского цирка Морозова умерла в реанимации
#смерть
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Некоторых российских пенсионеров ждет повышение выплат в июне
Юрист Виноградов: в июне пенсии повысят двум категориям граждан
30 мая 2024, 06:41

Фото: istock / Denis Vostrikov

В июне пенсионные выплаты повысят двум категориям россиян: тем, кто достиг возраста 80 лет в мае, а также работающим пенсионерам, которые ушли с работы в апреле. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».
Виноградов отметил, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, фиксированная надбавка к пенсии будет удвоена в два раза. В 2024 году эта доплата составит 8134 рубля 88 копеек, что повысит общую сумму надбавки до 16 269 рублей. Подавать дополнительные заявления не нужно, поскольку перерасчет производится автоматически.

Еще одна категория россиян — уволившиеся в позднее время. Так как работающим пенсионерам не полагается индексация, перерасчет их пенсии происходит после выхода на заслуженный отдых.

«Увеличение пенсии происходит уже через второй месяц после увольнения», — подчеркнул Виноградов.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:
Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году

Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии

Возможный аналог YouTube представят в России этим летом

#пенсии
#права
#отдых
#выплаты
#индексация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я просто в шоке»: Пропускавший воронежских школьниц на ЕГЭ учитель пожаловался на травлю
В Воронеже учитель заявил о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ
30 мая 2024, 00:40

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 дал свои разъяснения по скандалу, в ходе которого администрацию учебного учреждения обвинили в том, что от школьниц требовали снимать одежду вплоть до нижнего белья, чтобы пройти через металлоискатель.
Официальный Telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа опубликовал комментарий организатора Дмитрия Скляра, стоявшего на рамке металлодетектора. Он заявил, что выполняет эту работу уже третий год, а в этой школе – второй.

Он пояснил, что его функция проста: стоять и «слушать рамки», а в случае сигнала – попросить экзаменуемых вернуться и выложить предметы, которые могут его давать. Как утверждает Скляр, практически всегда выпускники спокойно доставали лишние вещи и проходили, либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором.

«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован – в прошлом году такого не было», — отметил сотрудник.
Скляр также посетовал в беседе с журналистами, что поднявшаяся неизвестно откуда шумиха очень его расстроила. Он добавил, что сейчас весь негатив льется на него.

«То, что говорят, пишут — много что неправда. Много неприятного», — пожаловался педагог.
Читайте также:

Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году

Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии

Возможный аналог YouTube представят в России этим летом

#вещи
#егэ
#выпускники
#telegram
#школа
#экзамены
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф