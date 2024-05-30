В Европе распространяются «клещи-монстры»

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«Клещи-монстры» (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются по Европе.
Как сообщает газета Sun, ссылаясь на исследования ученых, этот вид клещей может переносить конго-крымскую геморрагическую лихорадку, что вызывает обеспокоенность среди специалистов. В статье газеты говорится, что опасные кровососущие паразиты продвигаются по территории Европы, перенося смертельную болезнь.
Первоначально эти крупные и агрессивные клещи обитали в регионах с тропическим климатом, таких как Африка и Юго-Восточная Азия. В Европе они долгое время оставались незамеченными, но в последние годы дикие животные, в том числе кролики, перенесли их в европейские страны.
Отмечается, что клещи рода Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в южной Италии. Также их находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а недавно обнаружили в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии.
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Первоначально эти крупные и агрессивные клещи обитали в регионах с тропическим климатом, таких как Африка и Юго-Восточная Азия. В Европе они долгое время оставались незамеченными, но в последние годы дикие животные, в том числе кролики, перенесли их в европейские страны.
Отмечается, что клещи рода Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в южной Италии. Также их находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а недавно обнаружили в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии.
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Артем Кузьмин