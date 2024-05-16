«Группа крови»: врач рассказал, как клещи выбирают жертв для укуса

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С приходом первого весеннего тепла начинается сезон активности клещей, который длится до поздней осени. Известно, что укусы этих членистоногих могут нанести вред здоровью и привести к серьезным последствиям.
О том, кого охотнее кусают клещи, влиляет ли на выбор жертвы группа крови, и как от них защититься, в беседе с «Радио 1» рассказал доктор-иммунолог Андрей Продеус.
По словам врача, какой-либо группы риска не существует, и клещи выбирают своих жертв спонтанно.
Он также напомнил о некоторых мерах предосторожности, которые позволят избежать укуса опасных членистоногих.
На вопрос о том, можно ли прививки от энцефалита делать детям, чтобы обезопасить их от укуса, врач ответил, что это делать не просто нужно, а необходимо.
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По словам врача, какой-либо группы риска не существует, и клещи выбирают своих жертв спонтанно.
«Нет никакой группы риска. Им (клещам – прим.ред) абсолютно все равно кого кусать. Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует. По крайней мере не доказано, что группа крови, половая принадлежность и так далее имеют значения для клещей. Для них разницы кого кусать нет», – пояснил врач.
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Он также напомнил о некоторых мерах предосторожности, которые позволят избежать укуса опасных членистоногих.
«Правильно одеваться и наблюдать за процессом. Желательно быть привитым от клещевого энцефалита», – рекомендовал Продеус.
На вопрос о том, можно ли прививки от энцефалита делать детям, чтобы обезопасить их от укуса, врач ответил, что это делать не просто нужно, а необходимо.
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Анастасия Хохлова