«Группа крови»: врач рассказал, как клещи выбирают жертв для укуса

Ушёл из жизни легендарный лётчик-испытатель Дмитрий Автухов, ему было 85 лет. Об этом сообщает Mash.

Автухов был одним из самых опытных пилотов в России, а также актёром и ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.

По данным издания, он умер 10 мая от онкологии.



Известно, что Автухов освоил более 20 типов самолётов и вертолётов. Он также испытывал КА-50 и стал первым пилотом пожарного вертолёта в Москве.



Он также попробовал себя и в актёрской деятельности, сыграв пилота вертолёта в фильме «Чёрная акула».



15 апреля также стало известно о смерти заслуженного летчика-испытателя сверхзвуковых самолетов Анатолия Квочура. Пилот, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не известны.









Элина Позднякова