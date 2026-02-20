В файлах Эпштейна нашли письмо о 400 девушках из Киева

20 февраля 2026, 09:10

Агент предлагал Эпштейну на выбор 400 девушек из Киева

Фото: iStock/pinkomelet

В обнародованных Министерством юстиции США файлах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, есть переписка, в которой один из его агентов предлагал на выбор около 400 девушек с Украины.