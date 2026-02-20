В файлах Эпштейна нашли письмо о 400 девушках из Киева
В обнародованных Министерством юстиции США файлах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, есть переписка, в которой один из его агентов предлагал на выбор около 400 девушек с Украины.
В письме от 10 октября 2012 года с темой «Киев» анонимный отправитель говорит о женщине, связанной с модельными агентствами на Украине и готовой предоставить девушек для показа Эпштейну. В сообщении сказано, что у нее около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве, и она ждет звонка.
Автор письма также отметил, что речь идет «в основном о дешевом эскорте», и упомянул два «хороших» киевских агентства — L-Models, владельцем которого является некий Стас, и еще одно, чье название в документе скрыто.
В той же переписке содержится письмо от 29 сентября 2011 года на русском языке с темой «Юля», к которому прикреплены 34 фотографии, часть из них скрыта. Получатель переслал это сообщение финансисту, добавив, что ему понравилась одна из девушек.
Читайте также: