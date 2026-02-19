В США на ранчо Эпштейна начали искать захоронения
Власти штата Нью-Мексико начали расследование сообщений о возможных захоронениях на ранчо «Зорро», связанном с финансистом Джеффри Эпштейн. Об этом сообщает Reuters.
Согласно документам Минюста США, Эпштейн якобы распорядился закопать тела двух иностранных девушек на территории рядом с ранчо. В материалах утверждается, что их задушили во время насильственных действий. Официального подтверждения этих сведений пока не приводится. 18 февраля член палаты представителей штата Андреа Ромеро заявила, что местные законодатели добиваются разрешения на доступ к территории ранчо для проверки информации.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила о двойных стандартах США, отметив, что американские власти могут изымать дипломатическую собственность других стран, но не обеспечивают доступ к объектам, связанным с делом Эпштейна.
