В Федерации профсоюзов рассказали, при какой погоде можно не идти на работу
Сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных катаклизмов, если есть реальный риск для жизни. Об этом рассказал РИА Новости главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков. 27 апреля высота снежного покрова достигла рекордных 12 сантиметров.
Безюков отметил, что в случае природных чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, которые могут представлять угрозу жизни по пути на работу, работник не должен рисковать и выходить из дома. К таким ситуациям относятся сильные снегопады, пожары, наводнения и землетрясения. Сотрудник должен уведомить работодателя и подтвердить информацию официальными источниками, такими как данные метеослужб, дорожных и транспортных ведомств.
Безюков подчеркнул, что травмы, полученные по пути на работу в непогоду, обычно не признаются производственными, если работник не использует транспорт работодателя. Поэтому каждый гражданин сам оценивает риски, отправляясь на работу в сложных погодных условиях.
Трудовое законодательство не даёт чёткого определения «уважительной причины» для отсутствия на работе. Однако суды, включая Верховный суд, часто встают на сторону трудящихся, не позволяя работодателям увольнять их за прогулы в подобных ситуациях, заключил эксперт.
