В деревне Ботово заработал фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В новом фельдшерско-акушерском пункте в деревне Ботово Волоколамского района стратовал приём пациентов, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Пункт был создан благодаря государственной программе и финансированию из бюджета. Он может принять до 36 посетителей в смену и занимает площадь 200 квадратных метров.
В здании есть кабинеты врачей, смотровой зал, процедурный кабинет, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пациентов и помещение для персонала. Пункт будет обслуживать около 1300 человек, включая 180 детей.
На прилегающей территории обустроена парковка, зоны отдыха и проведено комплексное озеленение.
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В здании есть кабинеты врачей, смотровой зал, процедурный кабинет, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пациентов и помещение для персонала. Пункт будет обслуживать около 1300 человек, включая 180 детей.
На прилегающей территории обустроена парковка, зоны отдыха и проведено комплексное озеленение.
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Дайана Хусинова