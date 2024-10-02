В Одинцове ввели в эксплуатацию детсад на 60 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 60 воспитанников, построили в жилом комплексе «Одинцово-1», объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
В министерстве отметили, что детский сад был построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.«В здании оборудованы помещения для групп, кружковая, медицинский и методический кабинеты, а также пищеблок. На прилегающей территории установлены детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, высажены деревья и кустарник», — говорится в сообщении.
В настоящее время на территории жилого комплекса уже открыта школа на 1160 учеников, а также четыре детсада: один — на 350 мест и три — на 60 мест каждый. Всего в ЖК «Одинцово-1» будет две школы и восемь детсадов.
Читайте также:
С начала года в ТиНАО построили 20 школ и детских садов
Строительная готовность поликлиники в деревне Глухово превысила 15%
В Подмосковье за три года построят более 40 плоскостных спортивных сооружений
Лев Каштанов