В феврале пройдет конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги»

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С 22 января по 26 февраля на территории России проводится VII Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения (ПДД) «Мой папа и я за безопасные дороги», приуроченный к Дню защитника Отечества.
Организатором конкурса выступает Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. Это мероприятие является одним из проектов Фонда, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Конкурс проводится в рамках мероприятий по реализации проекта и является частью системы мер по профилактике детского травматизма на дорогах и улицах через художественно-эстетические навыки и способности детей.
С подробностями работы Фонда и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте проекта по адресу https://svetofor.fond-edykina.ru/ и на сайте фонда по адресу www.fond-edykina.ru.
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Конкурс проводится в рамках мероприятий по реализации проекта и является частью системы мер по профилактике детского травматизма на дорогах и улицах через художественно-эстетические навыки и способности детей.
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Александр Бойцов